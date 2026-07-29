به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، سید علی‌اکبر کلانتر، پیش از ظهر امروز در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان (آپفن)با قدردانی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تحقق مطالبه تجمیع بودجه‌های پژوهشی، اظهار کرد: خوشحالم که پس از سال‌ها پیگیری و طرح این مطالبه از سوی دلسوزان حوزه پژوهش و صنعت، موضوع تجمیع بودجه‌های پژوهشی استان به نتیجه رسیده است و این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز هدایت هدفمند منابع پژوهشی به سمت حل مسائل واقعی استان و افزایش اثربخشی تحقیقات باشد.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت فعال بخش صنعت در تعیین اولویت‌های پژوهشی استان افزود: پیشنهادهای ما درباره اولویت‌بندی موضوعات پژوهشی به‌صورت مکتوب به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه خواهد شد تا در فرآیند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد.

کلانتر با اشاره به نشست اخیر فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور گفت: در آن نشست، دو پیشنهاد مطرح کردیم که با استقبال رئیس‌جمهور مواجه شد و بر همین اساس مقرر شد کارگروهی به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور و با حضور خانه صمت و انجمن‌های تخصصی تشکیل شود. وی تصریح کرد: در این راستا ایجاد کارگروه‌های متناظر در سطح استان‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان، مدیریت مصرف انرژی را نخستین محور این پیشنهادها دانست و گفت: کاهش و بهینه‌سازی مصرف برق و گاز باید به یکی از اولویت‌های اصلی کشور تبدیل شود و در همین راستا، پروپوزال اولیه‌ای برای اجرای طرح‌های مدیریت مصرف در بخش انرژی تهیه شده که به‌زودی ارائه خواهد شد.

وی همچنین شناسایی انشعابات غیرمجاز برق و ماینرهای غیرقانونی را از دیگر محورهای پیشنهادی عنوان کرد و گفت: خانه صمت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی خود، آمادگی دارد با همکاری وزارت نیرو، شرکت توزیع نیروی برق و شرکت برق منطقه‌ای، این طرح را اجرایی کند و در صورت تصویب، عملیات اجرایی آن را بدون وقفه آغاز خواهد کرد.

کلانتر در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت طراحی سازوکارهای منسجم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: استفاده هدفمند از توان علمی استادان و پژوهشگران دانشگاه یزد، که از سرمایه‌های ارزشمند علمی استان به شمار می‌روند، مستلزم تدوین ساختار، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مشخص است تا ارتباط دانشگاه و صنعت به نتایج عملی و اثربخش منجر شود.

وی در پایان با اعلام آمادگی برای همکاری در تدوین و اجرای طرح‌های پژوهشی و فناورانه خاطرنشان کرد: پیشنهاد اداره کل صمت در خصوص تدوین نقشه راه بازسازی و نوسازی صنایع، آسیب‌شناسی واحدهای تولیدی، طراحی الگوهای سیاست‌گذاری تخصصی، توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D)، ارتقای سرمایه انسانی، تربیت نیروی کار ماهر و طراحی نظام حکمرانی آموزشی که متناسب با نیازهای صنعت است کاملا مورد حمایت خانه صمت می باشد؛ موضوعاتی که می‌تواند مسیر توسعه پایدار و دانش‌بنیان استان را هموار کند.

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