اصابت پرتابه های دشمن به یکی از مناطق جنوب استان آذربایجان غربی

به گزارش ایلنا، حامد صفاری، با اعلام این خبر اظهار کرد:‌ در اثر این پرتابه دشمن که به منطقه‌ای جنوب آذربایجان‌غربی اصابت کرده،‌ هیچ تلفات جانی گزارش نشده است و تیم‌های بررسی در محل حاضر هستند.

وی از رسانه‌ها خواست تا اخبار رسمی را از مبادی رسمی دریافت و از دامن زدن به هرگونه شایعات که در برخی مواقع توسط دشمن القا می‌شود،‌ به طور جدی خودداری کنند.

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