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در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد؛

معاون فرماندار شوش: مشکل کمبود پزشکان متخصص به‌زودی برطرف می‌شود

معاون فرماندار شوش: مشکل کمبود پزشکان متخصص به‌زودی برطرف می‌شود
کد خبر : 1820029
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شوش با اشاره به گلایه شهروندان از عدم حضور برخی پزشکان متخصص در کلینیک حضرت دانیال نبی(ع) و بیمارستان نظام‌مافی، گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این موضوع به دلیل پرداخت نشدن مطالبات و مسائل حقوقی پزشکان متخصص ایجاد شده است.

امین عطشانی امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان، اظهار کرد: پیگیری‌های لازم از سوی فرمانداری و شبکه بهداشت و درمان انجام شده و براساس اقدامات انجام شده، این مشکل تنها به شهرستان شوش محدود نیست، بلکه بسیاری از مراکز درمانی کشور نیز با چالش مشابه در زمینه پرداخت مطالبات پزشکان متخصص روبرو هستند.

وی افزود: موضوع در سطح استانی از سوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در حال پیگیری است و انتظار می‌رود با تأمین اعتبارات و پرداخت مطالبات، زمینه بازگشت کامل پزشکان متخصص و ارائه خدمات درمانی مطلوب به شهروندان فراهم شود.

معاون فرمانداری شوش با تأکید بر اینکه رفع مشکلات حوزه سلامت از مطالبات جدی مردم است، تصریح کرد: فرمانداری شوش این موضوع را تا حصول نتیجه از طریق دستگاه‌های مسئول دنبال خواهد کرد.

عطشانی ابراز امیدواری کرد: در روزهای آینده مشکل موجود برطرف و خدمات تخصصی در مراکز درمانی شهرستان شوش به روال عادی بازگردد.

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