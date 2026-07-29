ارتقای درجه 81 دهیاری در قزوین
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین از ارتقای درجه 81 دهیاری استان با تأیید کمیسیون ملی تعیین درجه دهیاریها خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، صدیقه ربیعی با اعلام این خبر گفت: بر اساس ابلاغ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و پس از بررسی شاخصهای تعیین درجه، 81 دهیاری استان قزوین در 12 بخش موفق به ارتقای درجه شدند که این موضوع گامی مهم در راستای توانمندسازی مدیریت روستایی و ارتقای سطح خدماترسانی به روستاییان است.
وی افزود: از مجموع دهیاریهای ارتقایافته، 37 دهیاری از درجه یک به دو، 28 دهیاری از درجه دو به سه، 5 دهیاری از درجه سه به چهار، 6 دهیاری از درجه چهار به پنج و 5 دهیاری از درجه پنج به شش ارتقا یافتهاند.
ربیعی با اشاره به اینکه درجهبندی دهیاریها بر اساس شاخصهایی همچون جمعیت، وسعت، امکانات، عملکرد و ظرفیتهای توسعهای انجام میشود، تصریح کرد: ارتقای درجه، زمینه بهرهمندی دهیاریها از ظرفیتهای بیشتر در حوزه مدیریت، جذب نیروی انسانی، اجرای طرحهای عمرانی و افزایش کیفیت خدمات عمومی را فراهم میکند.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین خاطرنشان کرد: توانمندسازی دهیاریها از اولویتهای این دفتر است و ارتقای درجه دهیاریها، علاوه بر ایجاد انگیزه برای مدیریت محلی، نقش مؤثری در تسریع روند توسعه، عمران و آبادانی روستاهای استان خواهد داشت.