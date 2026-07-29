ارتقای درجه 81 دهیاری در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، صدیقه ربیعی با اعلام این خبر گفت: بر اساس ابلاغ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و پس از بررسی شاخص‌های تعیین درجه، 81 دهیاری استان قزوین در 12 بخش موفق به ارتقای درجه شدند که این موضوع گامی مهم در راستای توانمندسازی مدیریت روستایی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به روستاییان است.

وی افزود: از مجموع دهیاری‌های ارتقایافته، 37 دهیاری از درجه یک به دو، 28 دهیاری از درجه دو به سه، 5 دهیاری از درجه سه به چهار، 6 دهیاری از درجه چهار به پنج و 5 دهیاری از درجه پنج به شش ارتقا یافته‌اند.

ربیعی با اشاره به اینکه درجه‌بندی دهیاری‌ها بر اساس شاخص‌هایی همچون جمعیت، وسعت، امکانات، عملکرد و ظرفیت‌های توسعه‌ای انجام می‌شود، تصریح کرد: ارتقای درجه، زمینه بهره‌مندی دهیاری‌ها از ظرفیت‌های بیشتر در حوزه مدیریت، جذب نیروی انسانی، اجرای طرح‌های عمرانی و افزایش کیفیت خدمات عمومی را فراهم می‌کند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین خاطرنشان کرد: توانمندسازی دهیاری‌ها از اولویت‌های این دفتر است و ارتقای درجه دهیاری‌ها، علاوه بر ایجاد انگیزه برای مدیریت محلی، نقش مؤثری در تسریع روند توسعه، عمران و آبادانی روستاهای استان خواهد داشت.

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