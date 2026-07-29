خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارتقای درجه 81 دهیاری در قزوین

ارتقای درجه 81 دهیاری در قزوین
کد خبر : 1819923
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین از ارتقای درجه 81 دهیاری استان با تأیید کمیسیون ملی تعیین درجه دهیاری‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، صدیقه ربیعی با اعلام این خبر گفت: بر اساس ابلاغ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و پس از بررسی شاخص‌های تعیین درجه، 81 دهیاری استان قزوین در 12 بخش موفق به ارتقای درجه شدند که این موضوع گامی مهم در راستای توانمندسازی مدیریت روستایی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به روستاییان است.

وی افزود: از مجموع دهیاری‌های ارتقایافته، 37 دهیاری از درجه یک به دو، 28 دهیاری از درجه دو به سه، 5 دهیاری از درجه سه به چهار، 6 دهیاری از درجه چهار به پنج و 5 دهیاری از درجه پنج به شش ارتقا یافته‌اند.

ربیعی با اشاره به اینکه درجه‌بندی دهیاری‌ها بر اساس شاخص‌هایی همچون جمعیت، وسعت، امکانات، عملکرد و ظرفیت‌های توسعه‌ای انجام می‌شود، تصریح کرد: ارتقای درجه، زمینه بهره‌مندی دهیاری‌ها از ظرفیت‌های بیشتر در حوزه مدیریت، جذب نیروی انسانی، اجرای طرح‌های عمرانی و افزایش کیفیت خدمات عمومی را فراهم می‌کند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین خاطرنشان کرد: توانمندسازی دهیاری‌ها از اولویت‌های این دفتر است و ارتقای درجه دهیاری‌ها، علاوه بر ایجاد انگیزه برای مدیریت محلی، نقش مؤثری در تسریع روند توسعه، عمران و آبادانی روستاهای استان خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل