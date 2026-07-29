رشد ۸۷ درصدی صادرات استان یزد در سال جاری

محمد قاسم پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در یزد اظهار کرد: بیش از یک میلیون و ۳۴ هزار تن کالا در ۱۴ هزار و ۳۷۷ فقره اظهارنامه به ارزش بیش از ۲۳۲ میلیون ۳۲۶ هزار دلار در چهار ماهه ابتدائی سال جاری از گمرک یزد به خارج کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن از حیث تعداد اظهارنامه ۲۷، وزن ۴۴ و ارزش ۸۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی تعداد شرکای صادراتی استان یزد را ۳۱ کشور ذکرکرد و افزود: ترکیه، عراق، افغانستان، چین، عمان، پاکستان و ترکمنستان به ترتیب عمده‌ترین مقصد کالا‌های صادراتی یزد هستند.

قاسم‌پور با اشاره به متنوع بودن کالا‌های صادراتی استان یزد در ۱۳۲ تعرفه گمرکی گفت: کاشی و سرامیک، اکسید‌ها و هیدروکسید‌های مولیبدن، کاتد مس، میلگرد وهیدروکربن‌های سبک بیشترین کالا‌های صادراتی استان یزد هستند.

مدیرکل گمرک یزد در ادامه به عملکرد استان یزد در رویه واردات گریزی زد و تصریح کرد: در این مدت بیش از ۴۹ هزار تن کالا طی ۵۵۶ فقره اظهارنامه به ارزش بیش از ۹۹ میلیون و ۹۹۷ هزار دلار از گمرک یزد به کشور وارد شد که از حیث وزن بیش از ۱۷ درصد و از نظر ارزش ۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

قاسم پور عمده کالا‌های وارداتی استان را مواد اولیه واحد‌های تولید، قطعات یدکی و ماشین آلات خط تولید ذکر کرد و افزود: این کالا‌ها از ۲۲ کشور شامل چین، ترکیه، امارت متحده عربی، هنگ کنک و ایتالیا و آلمان به کشور وارد شده است.

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