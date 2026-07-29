خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

رشد ۸۷ درصدی صادرات استان یزد در سال جاری

رشد ۸۷ درصدی صادرات استان یزد در سال جاری
کد خبر : 1819759
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل گمرک یزد از رشد ۸۷ درصدی ارزش صادرات استان یزد در ۴ ماهه سال جاری خبر داد و گفت: صادرات استان یزد در سال جاری به ۲۳۲ میلیون و ۳۲۶ هزار دلار رسید.

محمد قاسم پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در یزد اظهار کرد: بیش از یک میلیون و ۳۴ هزار تن کالا در ۱۴ هزار و ۳۷۷ فقره اظهارنامه به ارزش بیش از ۲۳۲ میلیون ۳۲۶ هزار دلار در چهار ماهه ابتدائی سال جاری از گمرک یزد به خارج کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن از حیث تعداد اظهارنامه ۲۷، وزن ۴۴ و ارزش ۸۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. 

وی تعداد شرکای صادراتی استان یزد را ۳۱ کشور ذکرکرد و افزود: ترکیه، عراق، افغانستان، چین، عمان، پاکستان و ترکمنستان به ترتیب عمده‌ترین مقصد کالا‌های صادراتی یزد هستند. 

قاسم‌پور با اشاره به متنوع بودن کالا‌های صادراتی استان یزد در ۱۳۲ تعرفه گمرکی گفت: کاشی و سرامیک، اکسید‌ها و هیدروکسید‌های مولیبدن، کاتد مس، میلگرد وهیدروکربن‌های سبک بیشترین کالا‌های صادراتی استان یزد هستند. 

مدیرکل گمرک یزد در ادامه به عملکرد استان یزد در رویه واردات گریزی زد و تصریح کرد: در این مدت بیش از ۴۹ هزار تن کالا طی ۵۵۶ فقره اظهارنامه به ارزش بیش از ۹۹ میلیون و ۹۹۷ هزار دلار از گمرک یزد به کشور وارد شد که از حیث وزن بیش از ۱۷ درصد و از نظر ارزش ۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. 

قاسم پور عمده کالا‌های وارداتی استان را مواد اولیه واحد‌های تولید، قطعات یدکی و ماشین آلات خط تولید ذکر کرد و افزود: این کالا‌ها از ۲۲ کشور شامل چین، ترکیه، امارت متحده عربی، هنگ کنک و ایتالیا و آلمان به کشور وارد شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل