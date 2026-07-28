معاون وزیر راه و شهرسازی:
ارتقای بهرهوری و تقویت روحیه همکاری موجب موفقیت وزارت راه و شهرسازی میشود
معاون توسعه مدیریت و منابعانسانی وزیر راه و شهرسازی گفت: ارتقای بهرهوری، تقویت روحیه همکاری و توجه به توانمندسازی کارکنان از مهمترین عوامل موفقیت سازمانها در تحقق برنامهها و ارائه خدمات مطلوب به مردم است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جلسه شورای معاونان ادارهکل راه و شهرسازی استان قزوین عصر امروز با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
این نشست در جریان سفر یکروزه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی به استان قزوین و با هدف بررسی روند اجرای برنامهها، ارزیابی عملکرد حوزههای مختلف و هماهنگی بیشتر در اجرای سیاستها و مأموریتهای وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در این جلسه، معاونان ادارهکل گزارشی از اقدامات انجامشده، پروژههای در دست اجرا، برنامههای پیشرو و مهمترین مسائل و چالشهای حوزههای تخصصی خود ارائه کردند و درباره راهکارهای تسریع در اجرای پروژهها، ارتقای کیفیت خدمات و رفع موانع اجرایی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
بهروز رحیمی، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این نشست با تأکید بر نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف وزارت راه و شهرسازی، اظهار داشت: ارتقای بهرهوری، تقویت روحیه همکاری، توجه به توانمندسازی کارکنان و ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف، از مهمترین عوامل موفقیت سازمانها در تحقق برنامهها و ارائه خدمات مطلوب به مردم است.
وی همچنین بر ضرورت برنامهریزی منسجم، استفاده از ظرفیتهای تخصصی، تقویت تعامل میان واحدهای مختلف و پیگیری مستمر اجرای پروژهها تأکید کرد و خواستار همافزایی بیشتر برای تحقق اهداف وزارت راه و شهرسازی در استان شد.
معاون وزرات راه و شهرسازی با تأکید بر نقش سرمایه انسانی به عنوان مهمترین پشتوانه پیشبرد مأموریتهای وزارت راه و شهرسازی، اظهار داشت: ارتقای انگیزه، افزایش رضایت شغلی کارکنان و رسیدگی به مسائل حوزه منابع انسانی از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی است و تلاش میکنیم با تعامل و گفتوگوی مستقیم زمینه رفع مشکلات و بهبود شرایط خدمت همکاران را فراهم کنیم.
رحیمی همچنین با قدردانی از تلاشهای کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، بر ضرورت همدلی، انسجام سازمانی و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی نیروی انسانی برای تحقق اهداف و برنامههای وزارتخانه تأکید کرد.