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مدیر عامل جدید جدید شرکت آب منطقه ای اردبیل معرفی شد

مدیر عامل جدید جدید شرکت آب منطقه ای اردبیل معرفی شد
کد خبر : 1819472
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بهروز محمدی به عنوان مدیر عامل جدید جدید شرکت آب منطقه ای اردبیل معرفی شد.

به گزارش ایلنا، طی حکمی از سوی جانباز معاون آب و آبفای کشور، بهروز محمدی به عنوان مدیر عامل  جدید شرکت آب منطقه ای استان اردبیل منصوب شد.

در این مراسم که با حضور دانشگر، معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی منابع آب ایران برگزار شد، از زحمات علی حیدری اناری، مدیر عامل پیشین، تقدیر به عمل آمد.

بهروز محمدی پیش از این سابقه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای اردبیل را در کارنامه دارد و با صدور این حکم، مسئولیت هدایت و مدیریت جدید این شرکت را بر عهده گرفت.

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