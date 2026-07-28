مدیر عامل جدید جدید شرکت آب منطقه ای اردبیل معرفی شد
بهروز محمدی به عنوان مدیر عامل جدید جدید شرکت آب منطقه ای اردبیل معرفی شد.
به گزارش ایلنا، طی حکمی از سوی جانباز معاون آب و آبفای کشور، بهروز محمدی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت آب منطقه ای استان اردبیل منصوب شد.
در این مراسم که با حضور دانشگر، معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی منابع آب ایران برگزار شد، از زحمات علی حیدری اناری، مدیر عامل پیشین، تقدیر به عمل آمد.
بهروز محمدی پیش از این سابقه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای اردبیل را در کارنامه دارد و با صدور این حکم، مسئولیت هدایت و مدیریت جدید این شرکت را بر عهده گرفت.