به گزارش ایلنا، مصطفی علیمردان اظهار کرد: از مجموع سطح زیرکشت محصولات شتوی، ۳۰۰ هکتار به گندم آبی، ۳۰۰ هکتار به جو آبی و ۱۰۰ هکتار به جو دیم اختصاص داشت که عملیات برداشت تمامی این محصولات به پایان رسیده است.

وی افزود: از سطح ۳۰۰ هکتاری گندم آبی، با متوسط عملکرد ۴.۵ تن در هکتار، یک هزار و ۳۵۰ تن گندم برداشت شده است.

علیمردان ادامه داد: همچنین از مجموع ۴۰۰ هکتار اراضی زیرکشت جو آبی و دیم، با میانگین عملکرد چهار تن در هکتار، یک هزار و ۲۰۰ تن جو برداشت شده است.

مسئول واحد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز بیان کرد: از مجموع یک هزار و ۳۵۰ تن گندم برداشت‌شده، تاکنون حدود ۴۵ تن به سیلوی بختگان تحویل داده شده است.

وی در پایان بر ضرورت رعایت اصول فنی در مراحل کاشت، داشت و برداشت به‌منظور افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد محصولات کشاورزی تأکید کرد.

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