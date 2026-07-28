برداشت ۲۵۵۰ تن گندم و جو از مزارع نیریز
مسئول واحد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نیریز از پایان عملیات برداشت محصولات شتوی در این شهرستان خبر داد و گفت: امسال ۲ هزار و ۵۵۰ تن گندم و جو از ۷۰۰ هکتار از مزارع نیریز برداشت شد.
به گزارش ایلنا، مصطفی علیمردان اظهار کرد: از مجموع سطح زیرکشت محصولات شتوی، ۳۰۰ هکتار به گندم آبی، ۳۰۰ هکتار به جو آبی و ۱۰۰ هکتار به جو دیم اختصاص داشت که عملیات برداشت تمامی این محصولات به پایان رسیده است.
وی افزود: از سطح ۳۰۰ هکتاری گندم آبی، با متوسط عملکرد ۴.۵ تن در هکتار، یک هزار و ۳۵۰ تن گندم برداشت شده است.
علیمردان ادامه داد: همچنین از مجموع ۴۰۰ هکتار اراضی زیرکشت جو آبی و دیم، با میانگین عملکرد چهار تن در هکتار، یک هزار و ۲۰۰ تن جو برداشت شده است.
مسئول واحد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نیریز بیان کرد: از مجموع یک هزار و ۳۵۰ تن گندم برداشتشده، تاکنون حدود ۴۵ تن به سیلوی بختگان تحویل داده شده است.
وی در پایان بر ضرورت رعایت اصول فنی در مراحل کاشت، داشت و برداشت بهمنظور افزایش بهرهوری و بهبود عملکرد محصولات کشاورزی تأکید کرد.