رئیس پلیس راه استان مازندران خبر داد:
تداوم انسداد شبانه محور مواصلاتی هراز تا 20 مرداد ماه
رئیس پلیس راه استان مازندران به تداوم انسداد شبانه محور مواصلاتی هراز تا 20 مرداد ماه اشاره کرده و گفت: این محدودیت به منظور اجرای عملیات نصب سیستم روشنایی در چند تونل این محور اعمال میشود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی افزود: به منظور اجرای عملیات احداث و نصب سیستم روشنایی در تونلهای 2، 4، 5 و تونل سپاسد، محور مواصلاتی هراز تا 20 مرداد ماه در برخی شبهای هفته با محدودیت تردد مواجه خواهد بود.
وی ادامه داد: بر این اساس، در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه هر هفته، از ساعت 21 شب تا 5 بامداد روز بعد، تردد وسایل نقلیه در محدوده اجرای عملیات ممنوع بوده و محور مواصلاتی هراز نیز به صورت موقت مسدود خواهد شد.
رئیس پلیس راه استان مازندران اظهار داشت: همچنین در روزهای شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هیچگونه محدودیت تردد شبانه در محور مواصلاتی هراز اعمال نمیشود و بنابراین تردد خودروها طبق روال عادی برقرار خواهد بود.
سرهنگ عبادی تصریح کرد: از شهروندان، رانندگان و کاربران جادهای تقاضا میشود پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند و در زمان اجرای محدودیتها، برای جلوگیری از معطلی، مسیر و زمان سفر خود را مدیریت کنند.