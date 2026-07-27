وی افزود: نگاه مجموعه قضایی در مرزها، نگاهی حمایتی، مسئله‌محور و مبتنی بر پیشگیری است، هر موضوعی که احتمال ایجاد آسیب یا اختلال در روند خدمت‌رسانی به زائران را داشته باشد، باید پیش از وقوع شناسایی و مدیریت، برطرف شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان با تأکید بر جایگاه مهم مرزهای شلمچه و چذابه در تردد زائران عتبات عالیات گفت: رویکرد ما در این مسیر باید خدمت‌رسان، کرامت‌مدار و پیشگیرانه باشد زیرا هرگونه نقص در حوزه‌های خدماتی، امدادی، اجرایی، انتظامی می‌تواند برای زائران مشکل‌ساز شود.

وی ادامه داد: ضروری است همه بخش‌ها با آمادگی کامل، دقت لازم و برنامه‌ریزی منسجم از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند چرا که پیشگیری محور اصلی مدیریت در مرزها است.

دهقانی، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به زائران را از جمله اقدامات مؤثر در کاهش آسیب‌ها دانست، بیان کرد: ارائه هشدارها، آموزش‌ها و توصیه‌های لازم به زائران به‌ویژه درباره مسائل قانونی، تفاوت ضوابط و مقررات کشور عراق، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات و پیشگیری از بروز برخی جرائم، آسیب‌ها داشته باشد.

وی تصریح کرد: ساماندهی خودروها، ارتقای امنیت آن‌ها، نظم‌بخشی در محل استقرار خودروها، گشت‌زنی‌های مستمر و پایش تصویری، موجب آرامش خاطر زائران شده است و این روند باید با دقت و حساسیت بیشتری استمرار یابد.

رئیس کل دادگستری خوزستان درباره حضور همکاران قضایی در مرزها نیز گفت: استقرار همکاران قضایی با هدف پشتیبانی از روند خدمت‌رسانی و رفع موانع انجام شده است و حضور مجموعه قضایی در این ایام صرفاً برای تشکیل پرونده یا انجام اقدامات قضایی نیست بلکه هدف، ارائه حمایت قضایی، اتخاذ تصمیم‌های فوری در مواقع ضروری، کمک به حل مسائل و همراهی با سایر دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: در ایام اربعین لازم است اعضای شورای قضایی، دادستان‌ها، مسئولان قضایی کشیک، همکاران حقوقی، شورای حل اختلاف و دیگر بخش‌های مرتبط به‌صورت مستمر در دسترس و آماده خدمت باشند تا در صورت بروز هرگونه مسئله، تصمیم‌گیری لازم با سرعت، دقت و تدبیر انجام شود.

دهقانی با تأکید بر اهمیت صیانت از امنیت زائران اظهار کرد: در حوزه امنیت، حتی یک غفلت یا سهل‌انگاری ساده نیز ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد، بنابراین تقویت ایست‌های بازرسی، رصد مستمر شرایط و پایش دقیق تصویری در مرزها امری ضروری، اجتناب‌ناپذیر است.