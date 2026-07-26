کشف تجهیزات استارلینک ۶ میلیارد ریالی در ماهشهر؛ دو متهم روانه زندان شدند

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند پیش از ظهر امروز یکشنبه بیان کرد: پلیس اطلاعات با رصد اطلاعاتی و اقدامات تخصصی از فعالیت دو نفر در زمینه خرید و فروش تجهیزات استارلینک مطلع شد و دستگیری آن‌ها را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: پس از انجام هماهنگی‌های قضائی، تیم‌هایی از مأموران انتظامی و پلیس‌های تخصصی با بهره‌گیری از اقدامات فنی، محل سکونت متهمان را شناسایی و طی عملیاتی منسجم و غافلگیرانه، هر دو نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر تصریح کرد: در بازرسی از منزل متهمان، دو دستگاه تجهیزات استارلینک کشف شد.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تجهیزات مکشوفه را ۶ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ که برای حمل تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گرفت، توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ خوشناموند بیان کرد: متهمان پس از تفهیم اتهام و اعتراف به بزه ارتکابی، به دادسرا اعزام و با قرار صادره روانه زندان شدند.