برخورد اتوبوس با وانت در دهلران دو کشته بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا، یونس چوبین روز یکشنبه اظهار کرد: ساعت هفت صبح امروز یکشنبه (۴ مرداد) به دنبال اعلام مرکز کنترل و هماهنگی استان ایلام، گزارشی مبنی بر برخورد بین یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه وانت‌پیکان در محور کمربندی محدوده سه‌راهی فرخ‌آباد دریافت شد.

وی اظهار کرد: بی‌درنگ سه تیم امدادی هلال‌احمر شهرستان ویژه دهلران راهی محل حادثه شدند و پس از تثبیت و ایمن‌سازی صحنه، اقدام‌های امدادی و پیش‌بیمارستانی را برای مصدوم حادثه انجام دادند.

چوبین یادآور شد: متاسفانه این حادثه ۲ جان‌باخته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

رئیس جمعیت هلال‌ احمر شهرستان ویژه دهلران گفت: مصدوم پس از دریافت کمک‌های اولیه امدادی، برای ادامه روند درمان به عامل‌های اورژانس تحویل داده شد.

شهرستان دهلران در مسیر گذرگاه ترابری جنوب خاوری استان ایلام قرار دارد.

جاده‌های این شهرستان مرزی به دلیل پیوند دادن استان‌های خاوری به خوزستان و همچنین قرارگیری در مسیر گذر زائران اربعین، همواره حجم بالایی از رفت‌وآمد خودروهای سبک و سنگین را به خود می‌بینند.

با وجود برنامه‌ها و اقدام‌های نهادهای مسئول برای ایمن‌سازی و توسعه زیرساخت‌های ترابری در این منطقه، همچنان بخش‌هایی از این محورهای ارتباطی به دلیل عرض کم و دوطرفه بودن، نیازمند بهسازی، رفع نقاط حادثه‌خیز و چهاربانده شدن هستند.

کارشناسان پلیس راه و حوزه راهداری همواره بر شتاب‌بخشی به روند توسعه جاده‌های مرزی استان ایلام و رعایت دقیق قانون‌های رانندگی، پرهیز از شتاب‌زدگی و استراحت کافی رانندگان برای کاهش این گونه حادثه‌های ناگوار تاکید می‌کنند.

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