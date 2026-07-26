نجات ۲ کوهنورد گرفتار در ارتفاعات گرمسار پس از ۱۵ ساعت عملیات امدادی
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان گفت: ۲ نفر که در ارتفاعات بنهکوه شهرستان گرمسار گرفتار شده بودند، پس از بیش از ۱۵ ساعت عملیات مستمر نیروهای امدادی، با موفقیت نجات یافتند و به منطقه امن منتقل شدند.
به گزارش ایلنا، حسین درخشان روز یکشنبه، بیان کرد: در پی تماس مردمی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلالاحمر استان سمنان مبنی بر گرفتار شدن ۲ نفر در ارتفاعات بنهکوه شهرستان گرمسار، تیم امداد و نجات مرکزی گرمسار به همراه تیمهای امداد و نجات پایگاه عوارضی گرمسار ـ قم، تیم واکنش سریع و نیروهای پشتیبان به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: نجاتگران پس از پیمایش مسیرهای سختگذر و کوهستانی، با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی و رعایت کامل اصول ایمنی، موفق شدند هر ۲ حادثهدیده را از موقعیت پرخطر خارج کرده و به منطقهای امن در پاییندست کوهستان منتقل کنند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه عملیات امداد و نجات بیش از ۱۵ ساعت به طول انجامید، تاکید کرد: این عملیات با تلاش مستمر تیم عملیاتی جمعیت هلالاحمر استان سمنان با موفقیت پایان یافت.
توصیه هلالاحمر به طبیعتگردان و کوهنوردان
وی از طبیعتگردان و کوهنوردان خواست پیش از حضور در مناطق کوهستانی، درهها و آبشارها، شرایط محیطی و مسیرهای دسترسی را بررسی کنند و ضمن همراه داشتن تجهیزات مناسب، مسیر حرکت خود را به نزدیکان اطلاع دهند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان گفت: پرهیز از حضور در مناطق پرخطر بهویژه در ساعات پایانی روز و شب، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حوادث مشابه دارد.