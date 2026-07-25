بازگشت کفتار ایرانی به طارم سفلی قزوین
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین: مشاهده کفتار ایرانی در طارم سفلی، پاداش طبیعت به مشارکت فعال مردم است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیداسدالله هاشمی با اعلام این خبر گفت: این واقعه محصول مستقیم تغییر نگرش جامعه به حیات وحش و محیط زیست به شمار میرود.
وی افزود: آنچه امروز در طارم شاهد هستیم، نتیجه مستقیم فرهنگسازی و تغییر سبک زندگی شهروندان و گردشگرانی است که از ناظران تخریب به حامیان حیات تبدیل شدهاند. افزایش آگاهی مردمی و توجه به اصول گردشگری مسئولانه، باعث شده تا حریم حیات وحش حفظ شود و این گونههای حساس، دوباره با اطمینان به میزبانی از طبیعت ما بازگردند.
این مسئول با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی افزود: امروزه ما شاهد شکوفایی یک جنبش مردمی برای حفاظت از طبیعت هستیم. اینکه مردم با تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری، به جای آسیب رساندن، به دنبال ثبت زیباییها و مطالعه رفتارهای حیات وحش هستند، نشاندهندهی بلوغ فرهنگی در مدیریت منابع طبیعی است. این نوع تعامل، پلی است میان دانش علمی و عشق به طبیعت که میتواند آیندهی سبز ایران را تضمین کند.
هاشمی ضمن تجلیل از این اقدام، خاطرنشان کرد که ثبت چنین لحظاتی سرمایهای بزرگ برای مستندسازی میراث طبیعی کشور است.
وی با اشاره به اینکه هر تصویر، گواهی بر سلامت زمین است، از تمامی دوستداران محیط زیست خواست تا در مسیر حفاظت از این میراث، با دقت و احترام حضور یابند و از فعالیتهای علمی و تجربی خود در جهت صیانت از حیات وحش بهره بگیرند.
در این راستا، از آقایان مهدی کریمی و علیرضا بهرامی که با دقت و رعایت کامل پروتکلهای زیستمحیطی، موفق به ثبت این لحظات تاریخی شدند، صمیمانه تشکر و قدردانی میشود.
از شما دعوت میکنیم تا با تداوم این مسیر، مشوق سایر شهروندان باشید؛ چرا که هر قدم شما در مسیر طبیعت، گامی است در جهت بقای سیاره زمین.