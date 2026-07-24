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دستگیری عامل تیراندازی در شهرستان سیرجان

دستگیری عامل تیراندازی در شهرستان سیرجان
کد خبر : 1817991
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فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان گفت: عامل تیراندازی ایذایی در جریان یک نزاع و درگیری خیابانی مسلحانه در این شهرستان، در بازه زمانی کمتر از 72 ساعت پس از وقوع حادثه، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ منصور رمضان‌نژاد افزود: این درگیری مسلحانه با استفاده از اسلحه شکاری و بر اثر اختلافات شخصی میان طرفین در حوالی آرامگاه بهشت‌زهرا شهرستان سیرجان اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: پس از وقوع این حادثه، مأموران پلیس امنیت عمومی با انجام عملیات‌های میدانی و پیگیری‌ دقیق، موفق شدند در بازه زمانی کمتر از 72 ساعت، عامل تیراندازی را شناسایی و دستگیر کنند.

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