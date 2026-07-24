دستگیری عامل تیراندازی در شهرستان سیرجان

به گزارش ایلنا، سرهنگ منصور رمضان‌نژاد افزود: این درگیری مسلحانه با استفاده از اسلحه شکاری و بر اثر اختلافات شخصی میان طرفین در حوالی آرامگاه بهشت‌زهرا شهرستان سیرجان اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: پس از وقوع این حادثه، مأموران پلیس امنیت عمومی با انجام عملیات‌های میدانی و پیگیری‌ دقیق، موفق شدند در بازه زمانی کمتر از 72 ساعت، عامل تیراندازی را شناسایی و دستگیر کنند.

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