دستگیری عامل تیراندازی در شهرستان سیرجان
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان گفت: عامل تیراندازی ایذایی در جریان یک نزاع و درگیری خیابانی مسلحانه در این شهرستان، در بازه زمانی کمتر از 72 ساعت پس از وقوع حادثه، شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ منصور رمضاننژاد افزود: این درگیری مسلحانه با استفاده از اسلحه شکاری و بر اثر اختلافات شخصی میان طرفین در حوالی آرامگاه بهشتزهرا شهرستان سیرجان اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: پس از وقوع این حادثه، مأموران پلیس امنیت عمومی با انجام عملیاتهای میدانی و پیگیری دقیق، موفق شدند در بازه زمانی کمتر از 72 ساعت، عامل تیراندازی را شناسایی و دستگیر کنند.