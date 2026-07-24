واژگونی خودروی نماینده ایرانشهر در محور زاهدان–خاش

به گزارش خبرنگار ایلنا، خودروی حامل رحمدل بامری، نماینده مردم ایرانشهر، دلگان، بمپور، فنوج، لاشار و بخش‌های تابعه در مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در محور زاهدان–خاش دچار سانحه و واژگونی شد.

بر اساس اعلام دفتر این نماینده، رحمدل بامری و همراهان وی برای انجام بررسی‌های پزشکی به یکی از مراکز درمانی زاهدان منتقل شدند.

در اطلاعیه دفتر این نماینده آمده است که حال عمومی تمامی سرنشینان مساعد بوده و پس از دریافت خدمات درمانی، تا ساعاتی دیگر از بیمارستان ترخیص خواهند شد.

همچنین اعلام شده است که برنامه‌های کاری نماینده مردم ایرانشهر طبق روال ادامه خواهد یافت و وی از فردا پیگیری مطالبات حوزه انتخابیه خود را در تهران از سر خواهد گرفت.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت وقوع این سانحه از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است.

انتهای پیام/