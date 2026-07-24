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واژگونی خودروی نماینده ایرانشهر در محور زاهدان–خاش

واژگونی خودروی نماینده ایرانشهر در محور زاهدان–خاش
کد خبر : 1817957
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خودروی حامل رحمدل بامری، نماینده مردم ایرانشهر، دلگان، بمپور، فنوج، لاشار و بخش‌های تابعه در مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در محور زاهدان–خاش واژگون شد؛ حادثه‌ای که بر اساس اعلام دفتر این نماینده، بدون آسیب جدی به سرنشینان پایان یافت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، خودروی حامل رحمدل بامری، نماینده مردم ایرانشهر، دلگان، بمپور، فنوج، لاشار و بخش‌های تابعه در مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در محور زاهدان–خاش دچار سانحه و واژگونی شد.

بر اساس اعلام دفتر این نماینده، رحمدل بامری و همراهان وی برای انجام بررسی‌های پزشکی به یکی از مراکز درمانی زاهدان منتقل شدند.

در اطلاعیه دفتر این نماینده آمده است که حال عمومی تمامی سرنشینان مساعد بوده و پس از دریافت خدمات درمانی، تا ساعاتی دیگر از بیمارستان ترخیص خواهند شد.

همچنین اعلام شده است که برنامه‌های کاری نماینده مردم ایرانشهر طبق روال ادامه خواهد یافت و وی از فردا پیگیری مطالبات حوزه انتخابیه خود را در تهران از سر خواهد گرفت.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت وقوع این سانحه از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است.

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