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خسارت ۲۰ میلیارد ریالی طوفان به تأسیسات برق زهک

خسارت ۲۰ میلیارد ریالی طوفان به تأسیسات برق زهک
کد خبر : 1817954
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مدیر امور برق شهرستان زهک گفت: وزش باد شدید و طوفان در این شهرستان موجب سقوط پنج اصله پایه شبکه توزیع برق و وارد آمدن حدود ۲۰ میلیارد ریال خسارت به تأسیسات برق شد، اما با تلاش نیروهای عملیاتی، شبکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاح و هم‌اکنون برق تمامی مشترکان پایدار است.

به گزارش ایلنا، محمد صبور روز جمعه اظهار کرد: بر اثر وزش باد شدید و طوفان در برخی نقاط این شهرستان، پنج اصله پایه شبکه توزیع برق دچار آسیب و سقوط شد که این حادثه خساراتی به تجهیزات و تأسیسات شبکه برق وارد کرد.

مدیر امور برق شهرستان زهک افزود: در این حادثه ۲ دستگاه ترانسفورماتور آسیب دید، حدود ۷۰۰ متر از سیم‌های شبکه دچار پارگی شد، هفت دستگاه ترانس با روغن‌ریزی مواجه شدند و ۸۰ متر از کابل اصلی ترانس نیز بر اثر شدت طوفان سوخت.

وی با بیان اینکه نیروهای عملیاتی مدیریت برق زهک بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه به محل‌های آسیب‌دیده اعزام شدند، تصریح کرد: عملیات اصلاح و بازسازی شبکه با سرعت آغاز شد و با تلاش کارکنان، پایداری شبکه توزیع برق در مناطق آسیب‌دیده برقرار شد.

مدیر امور برق شهرستان زهک میزان خسارت وارد شده به شبکه توزیع برق ناشی از این شرایط جوی را حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: در حال حاضر تمامی خطوط شبکه توزیع برق شهرستان زهک پایدار بوده و برق مشترکان بدون مشکل در مدار قرار دارد.

صبور از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه خاموشی یا بروز خسارت در شبکه برق، موضوع را از طریق اپلیکیشن «برق من» یا سامانه ۱۲۱ ثبت و پیگیری کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.

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