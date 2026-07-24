دستگیری قاتل کمتر از ۲۴ ساعت پس از ارتکاب قتل در کوهدشت

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان لرستان اعلام کرد: با حضور کارآگاهان پلیس آگاهی و انجام بررسی‌های اولیه، مشخص شد جوانی حدود ۲۲ساله بر اثر اصابت گلوله سلاح شکاری جان خود را از دست داده و عامل قتل نیز پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده است.

مأموران با اجرای اقدامات سریع، هوشمندانه و ضربتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و وی را به همراه سلاح مورد استفاده، کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع قتل دستگیر کردند.

متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان که متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

انتهای پیام/