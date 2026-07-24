دستگیری قاتل کمتر از ۲۴ ساعت پس از ارتکاب قتل در کوهدشت
مرکز اطلاعرسانی پلیس استان لرستان اعلام کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در یکی از روستاهای شهرستان کوهدشت، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاعرسانی پلیس استان لرستان اعلام کرد: با حضور کارآگاهان پلیس آگاهی و انجام بررسیهای اولیه، مشخص شد جوانی حدود ۲۲ساله بر اثر اصابت گلوله سلاح شکاری جان خود را از دست داده و عامل قتل نیز پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده است.
مأموران با اجرای اقدامات سریع، هوشمندانه و ضربتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و وی را به همراه سلاح مورد استفاده، کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع قتل دستگیر کردند.
متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان که متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.