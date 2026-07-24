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رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری زابل خبر داد:

2 مصدوم با سوختگی شدید دستاورد انفجار و آتش‌سوزی مخزن سوخت پمپ‌بنزین کوثر

2 مصدوم با سوختگی شدید دستاورد انفجار و آتش‌سوزی مخزن سوخت پمپ‌بنزین کوثر
کد خبر : 1817936
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رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زابل به وقوع حادثه انفجار و آتش‌سوزی در مخزن سوخت پمپ‌بنزین کوثر این شهرستان اشاره کرده و گفت: این حادثه به هنگام انجام عملیات تعمیر و ایمن‌سازی مخزن سوخت اتفاق افتاد و 2 مصدوم با سوختگی شدید برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، جواد دستگیری افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه انفجار و آتش‌سوزی در مخزن سوخت پمپ‌بنزین کوثر شهرستان زابل، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زابل اعلام شد. در این راستا بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شدند و عملیات اطفای حریق و کنترل شرایط را آغاز کردند. آتش‌نشانان با اجرای عملیات تخصصی، موفق شدند آتش را مهار کرده و از سرایت آن به سایر بخش‌های جایگاه سوخت و وقوع حوادث گسترده‌تر جلوگیری کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زابل اظهار داشت: پس از مهار کامل آتش، عملیات خنک‌سازی، پاک‌سازی و ایمن‌سازی محل وقوع حادثه با دقت انجام شد. در این راستا نیروهای آتش‌نشانی پس از اطمینان از رفع کامل خطر و همچنین ایمن شدن محیط حادثه، به ایستگاه‌های خود بازگشتند.

دستگیری به وضعیت حادثه‌دیدگان حادثه انفجار و آتش‌سوزی در مخزن سوخت پمپ‌بنزین کوثر شهرستان زابل اشاره داشته و تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه 2 نفر دچار مصدومیت با سوختگی شدید شدند. مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.

وی به ابعاد حادثه انفجار و آتش‌سوزی در مخزن سوخت پمپ‌بنزین کوثر شهرستان زابل اشاره کرده و بیان داشت: علت دقیق وقوع این حادثه هنوز مشخص نشده است. بررسی ابعاد و عوامل بروز حادثه انفجار توسط کارشناسان و دستگاه‌های ذی‌ربط در حال انجام است و نتایج پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زابل تأکید کرد: از شهروندان و فعالان حوزه صنعت سوخت تقاضا می‌شود هنگام انجام عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات و مخازن سوخت، تمامی پروتکل‌های و نیز دستورالعمل‌های ایمنی را به صورت کامل رعایت کنند تا از بروز حوادث مشابه پیشگیری شود.

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