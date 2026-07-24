به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در دیدار با مدیرعامل و جمعی از کارکنان شرکت‌ توزیع نیروی برق استان مرکزی، با اشاره به شرایط ویژه کشور بر ضرورت افزایش تاب‌آوری ملی تأکید داشته و در این رابطه افزود: امروز صنعت برق یکی از مهمترین بخش‌های راهبردی کشور است و مدیریت صحیح این حوزه، نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین امنیت و آرامش مردم دارد و باید با تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت مصرف، از ایجاد مشکلات برای مردم جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی یکی از ضرورت‌ها و ظرفیت‌های مهم کشور است. اما نباید تمام برنامه‌ریزی‌ها به یک حوزه محدود شود. سبد تأمین انرژی کشور باید متنوع باشد تا ضمن کاهش ریسک، پایداری شبکه نیز افزایش یابد. رعایت استانداردها در اجرای طرح‌های خورشیدی ضروری است و استفاده از پنل‌ها، اینورترها و تجهیزات باکیفیت و استاندارد، شرط موفقیت طرح‌های توسعه‌ای است. البته نباید در اجرای پروژه‌ها کیفیت فدای سرعت شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: ظرفیت‌های علمی و صنعتی زیادی در زمینه انرژی خورشیدی در استان مرکزی وجود دارد اما نیاز است بیش از پیش از شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز پژوهشی برای ارتقای راندمان تجهیزات و بومی‌سازی فناوری‌های نوین در حوزه انرژی بهره‌گیری کرد. این استان از توانمندی لازم برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های فناوری و نوآوری در حوزه انرژی برخوردار است و باید از این ظرفیت‌ها به بهترین شیوه استفاده شود.

ابراهیمی بر ضرورت اطلاع‌رسانی مستمر درباره مدیریت مصرف انرژی تأکید داشته و تصریح کرد: آگاهی‌بخشی به شهروندان، ایجاد امید و تبیین دستاوردهای صنعت برق، نقش مهمی در همراهی جامعه با برنامه‌های مدیریت مصرف و عبور موفق از دوره‌های اوج مصرف خواهد داشت. کارکنان صنعت برق به‌رغم محدودیت‌های موجود، اقدامات خوبی در مدیریت مصرف و توسعه ظرفیت‌های تولید برق انجام دادند و موجب شدند عبور از پیک مصرف نسبت به گذشته با شرایط بهتری انجام شود.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز در این دیدار به اقدامات انجام شده برای عبور موفق از پیک مصرف برق اشاره کرده و گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، اصلاح الگوی مصرف و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از مهمترین برنامه‌های این شرکت برای افزایش تاب‌آوری شبکه و تأمین برق پایدار در این استان است. تحقق اهداف توسعه‌ای این صنعت نیازمند تعامل و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی و همچنین مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف انرژی است.

محمد نیکویی به فعالیت‌های در دست اقدام صنعت برق اشاره داشته و در این رابطه افزود: شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با تداوم اجرای طرح‌های بهینه‌سازی شبکه، توسعه زیرساخت‌های هوشمند و ارتقاء کیفیت خدمات، تمام توان خود را برای ارائه خدمات مطلوب و تأمین برق پایدار به مشترکان بکار خواهد گرفت. همدلی شهروندان، اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مشترکان داشته است.

انتهای پیام/