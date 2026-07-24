فرماندار قصرشیرین:
استقبال زائران از مرز خسروی شتاب گرفت
نخستین پارکینگ تکمیل ظرفیت شد
فرماندار قصرشیرین با اشاره به افزایش چشمگیر ورود زائران اربعین حسینی به مرز بینالمللی خسروی، از تکمیل ظرفیت نخستین پارکینگ این مرز خبر داد و گفت: تمامی زیرساختهای لازم برای خدماترسانی به زائران فراهم شده و مرز خسروی آمادگی پذیرش و تردد تا دو میلیون زائر را دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، محمد شفیعی با اشاره به استقبال گسترده زائران از مرز خسروی اظهار کرد: مرز بینالمللی خسروی به دلیل نزدیکی به عتبات عالیات و شهرهای زیارتی عراق، یکی از مهمترین و کوتاهترین مسیرهای دسترسی به کربلای معلی به شمار میرود و امسال نیز با توسعه زیرساختها، امکانات رفاهی و خدماتی، آماده میزبانی شایسته از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
وی با بیان اینکه روند ورود زائران طی روزهای اخیر شتاب گرفته است، افزود: در پی افزایش استقبال زائران، ظرفیت نخستین پارکینگ مرز خسروی تکمیل شده و هماکنون حدود ۳۵۰ هکتار پارکینگ دیگر در نزدیکی پایانه مرزی و در فاصله کمتر از یک کیلومتری از گیتهای خروجی برای استقرار خودروهای زائران آماده بهرهبرداری است.
فرماندار قصرشیرین با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای تسهیل جابهجایی زائران، گفت: ناوگان حملونقل عمومی بهصورت شبانهروزی در حال انتقال زائران از محل پارکینگها تا نقطه صفر مرزی است و با هماهنگی دستگاههای اجرایی، روند تردد زائران بدون ازدحام و با نظم مطلوب در حال انجام است.
شفیعی همچنین از تجهیز کامل پایانه مرزی خسروی به امکانات رفاهی خبر داد و افزود: تمام محوطه پایانه به مساحت بیش از ۲۶ هزار متر مربع به سایبان و سیستم مهپاش مجهز شده است تا زائران در مسیر حرکت تا گیتهای خروجی، در شرایط مناسب و به دور از گرمای هوا تردد کنند.
وی با تأکید بر آمادگی کامل زیرساختهای مرز خسروی برای ایام اربعین، اظهار کرد: تمامی دستگاههای خدماترسان، امدادی، امنیتی، انتظامی و اجرایی در آمادهباش کامل قرار دارند و برنامهریزی لازم برای ارائه خدمات به دو میلیون زائر انجام شده است.
فرماندار قصرشیرین خاطرنشان کرد: با استقرار کامل نیروهای مستقر در مرز و هماهنگی انجامشده میان مسئولان ایرانی و عراقی، زائران هیچگونه معطلی در مرز نخواهند داشت و فرآیند کنترل و عبور از گیتهای مرزی در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود.
شفیعی از زائران خواست با رعایت توصیههای مسئولان، زمان سفر خود را مدیریت کرده و با همراه داشتن مدارک لازم، به تسریع روند تردد کمک کنند.
بر اساس اعلام ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه، از ابتدای ماه محرم تا پایان روز ۳۱ تیرماه، بیش از ۹۰ هزار زائر از مرز بینالمللی خسروی تردد کردهاند؛ آماری که نشاندهنده استقبال گسترده زائران از این گذرگاه مرزی در آستانه اربعین حسینی است.
امسال علاوه بر مرز بینالمللی خسروی، مرز سومار نیز در استان کرمانشاه برای تردد زائران اربعین پیشبینی شده است تا با توزیع مناسب زائران، خدماترسانی با سرعت، سهولت و کیفیت بیشتری انجام شود.