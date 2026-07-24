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استاندار: امنیت تأمین کالاهای اساسی در هرمزگان پایدار است؛ حمایت از صیادان و کشاورزان در دستور کار قرار دارد +فیلم

استاندار: امنیت تأمین کالاهای اساسی در هرمزگان پایدار است؛ حمایت از صیادان و کشاورزان در دستور کار قرار دارد +فیلم
کد خبر : 1817897
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استاندار هرمزگان با تأکید بر کفایت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، گفت: دولت و مجلس برای جبران خسارت‌های جنگ و حمایت از صیادان، کشاورزان و فعالان آسیب‌دیده استان تصمیمات لازم را اتخاذ کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس،  محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در نشست با اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام‌شده از مناطق آسیب‌دیده، اظهار کرد: حضور مسئولان دولت و مجلس در هرمزگان نشان‌دهنده عزم جدی حاکمیت برای رسیدگی به مشکلات ناشی از حملات اخیر و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای حمایت از مردم استان است.

وی با اشاره به شرایط ویژه هرمزگان در جریان جنگ اخیر افزود: از نخستین روزهای بحران، تأمین کالاهای اساسی در اولویت قرار گرفت و همان زمان نیز اعلام شد که مردم هیچ‌گونه نگرانی از این بابت نداشته باشند، چرا که ذخایر مورد نیاز استان و کشور به میزان کافی تأمین شده است.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: این استان علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، به دلیل ایفای نقش ملی در حوزه بنادر و تجارت، مسئولیت مهمی در تأمین کالاهای اساسی سایر نقاط کشور نیز بر عهده داشته و این مأموریت با حمایت دولت و همراهی دستگاه‌های اجرایی به خوبی انجام شده است.

آشوری با بیان اینکه در شرایط کنونی نیز ذخایر راهبردی کالاهای اساسی استان در وضعیت مطلوب قرار دارد، گفت: با پشتیبانی‌های ملی و تدابیر اتخاذشده، هیچ نگرانی در زمینه تأمین نیازهای اساسی مردم وجود ندارد و روند تأمین و توزیع کالاها به‌صورت پایدار ادامه دارد.

وی در ادامه با اشاره به خسارت‌های واردشده به بخش کشاورزی و جامعه صیادی استان در جریان حملات اخیر، اظهار داشت: این خسارت‌ها به‌طور دقیق برآورد شده و با همکاری دولت و مجلس، سازوکارهای لازم برای جبران آسیب‌ها و حمایت از فعالان این بخش‌ها در حال اجراست.

استاندار هرمزگان حمایت از صیادان و حفظ اشتغال پایدار در مناطق ساحلی را از مهم‌ترین اولویت‌های استان برشمرد و افزود: بخش قابل توجهی از مردم هرمزگان، به‌ویژه در جزایر و نوار ساحلی، از طریق صیادی امرار معاش می‌کنند و تصمیمات ارزشمندی برای جبران خسارت‌ها، تداوم تولید و بازگشت اشتغال این قشر اتخاذ شده است.

آشوری با قدردانی از همراهی دولت، مجلس و وزارت جهاد کشاورزی، خاطرنشان کرد: همدلی و انسجام میان ارکان حاکمیت در این شرایط، روند خدمت‌رسانی به مردم را تسریع کرده و این وحدت، پشتوانه مهمی برای عبور از مشکلات و حمایت از مردم هرمزگان است.

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