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اعمال محدودیت تردد در محور کندوان؛ مسیر مرزن‌آباد به کرج از ساعت ۱۷:۳۰ یک‌طرفه می‌شود

اعمال محدودیت تردد در محور کندوان؛ مسیر مرزن‌آباد به کرج از ساعت ۱۷:۳۰ یک‌طرفه می‌شود
کد خبر : 1817896
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رئیس پلیس راه مازندران از اعمال محدودیت ترافیکی در محور کندوان خبر داد و گفت: تردد خودروها در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران–شمال و جاده چالوس متوقف شده و از ساعت ۱۷:۳۰ نیز مسیر شمال به جنوب از خروجی مرزن‌آباد به صورت یک‌طرفه خواهد شد.

سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: بر اساس محدودیت‌های ترافیکی امروز جمعه دوم مردادماه، از ساعت ۱۵، تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران–شمال و محور چالوس (کندوان) متوقف شده است.

وی افزود: این محدودیت با هدف مدیریت حجم سنگین ترافیک و تسهیل بازگشت مسافران از سوی پلیس راهور فراجا و مرکز مدیریت راه‌های کشور اعمال شده است.

عبادی ادامه داد: با توجه به افزایش بار ترافیکی، از حدود ساعت ۱۷:۳۰ مسیر شمال به جنوب محور کندوان از محدوده خروجی مرزن‌آباد به سمت کرج به صورت یک‌طرفه خواهد شد.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به وضعیت تردد در این محور گفت: هم‌اکنون حدود چهار کیلومتر ترافیک ایستایی در محور کندوان گزارش شده و از رانندگان درخواست می‌شود ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از سفرهای غیرضروری به این محور خودداری کرده و پیش از حرکت، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی پیگیری کنند.

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