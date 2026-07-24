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رعد و برق و طوفان، برق خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت خاش–سراوان را قطع کرد

رعد و برق و طوفان، برق خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت خاش–سراوان را قطع کرد
کد خبر : 1817894
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بر اثر رعد و برق، بارندگی و طوفان شدید، خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت خاش–سراوان امروز (جمعه، دوم مرداد ۱۴۰۵) از مدار خارج شد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان اعلام کرد :این حادثه ساعت ۱۳:۲۶ رخ داده و موجب قطع این خط انتقال شده است.

بر اساس این اطلاعیه، تیم‌های عملیاتی شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان بلافاصله در محل حادثه حاضر شده‌اند و هم‌اکنون در حال بررسی علت قطعی و انجام عملیات رفع مشکل هستند.

این شرکت همچنین تأکید کرده است که تلاش می‌شود با انجام اقدامات فنی، شبکه برق در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد.

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