نماینده مجلس:
توافقهای ایران و عراق برای عبور روان زائران اربعین
نماینده مردم قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توافقها و هماهنگیهای انجامشده میان مسئولان ایران و عراق، گفت: با تکمیل زیرساختها و همکاری دستگاههای اجرایی دو کشور، مرز بینالمللی خسروی با آمادگی کامل آماده میزبانی از زائران اربعین حسینی است و تردد زائران امسال با سهولت، سرعت و نظم بیشتری انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، فتحالله حسینی روز جمعه در جریان بازدید میدانی از مرز بینالمللی خسروی که با همراهی فرماندار قصرشیرین انجام شد، از مواکب، پارکینگها، امکانات رفاهی، خدمات اسکان، تغذیه و سایر زیرساختهای خدمترسانی به زائران بازدید و آخرین وضعیت آمادگی این گذرگاه مرزی را بررسی کرد.
وی با قدردانی از همکاری مسئولان عراقی در اجرای توافقهای مشترک، افزود: هماهنگیهای صورتگرفته میان دو کشور شرایطی را فراهم کرده است تا زائران با سهولت بیشتری از مرز خسروی عبور کنند و روند کنترل گذرنامه، عبور از مرز و انتقال آنان با سرعت و نظم مطلوب انجام شود.
نماینده مردم غرب کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از تلاش دستگاههای اجرایی اظهار کرد: با بهبود زیرساختها، رفع مشکلات سالهای گذشته و همکاری استانداری کرمانشاه، فرمانداری قصرشیرین، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، جمعیت هلالاحمر، گمرک، پلیس و دیگر دستگاههای مسئول، شرایط برای تردد آسان، ایمن و روان زائران از مرز خسروی فراهم شده است.
حسینی با تأکید بر اینکه مرز بینالمللی خسروی با آمادگی کامل در مسیر میزبانی از زائران اربعین قرار دارد، افزود: همه امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در این گذرگاه مرزی فراهم شده و تلاشها تا آغاز موج اصلی سفرهای اربعین ادامه خواهد داشت.
وی بر ضرورت تداوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و رفع نواقص احتمالی تأکید کرد و گفت: هدف همه مجموعههای اجرایی، ارائه خدمات شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و فراهم کردن سفری ایمن، آرام و همراه با کرامت برای آنان است.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی در پایان، برای زائران اربعین سفری ایمن، معنوی و همراه با سلامت آرزو کرد و از مردم مهماننواز استان کرمانشاه، بهویژه شهرستان قصرشیرین، به دلیل میزبانی شایسته از زائران قدردانی کرد.
فرماندار قصرشیرین: زیرساختهای مرز خسروی توسعه چشمگیری یافته است
فرماندار قصرشیرین نیز در این بازدید با اشاره به اقدامات انجامشده برای آمادهسازی مرز خسروی گفت: با تلاش مجموعه دستگاههای اجرایی، مسئولان استانی و شهرستانی، زیرساختها و خدمات این مرز نسبت به سالهای گذشته توسعه چشمگیری یافته است.
محمد شفیعی با قدردانی از پیگیریهای نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: تعامل و هماهنگی با مسئولان عراقی، علاوه بر تسهیل تردد زائران، زمینه تقویت روابط مرزی، افزایش مبادلات تجاری و رونق اقتصادی منطقه را نیز فراهم کرده است.
وی ادامه داد: امسال با استقرار مواکب خدمترسان، توسعه امکانات رفاهی، تقویت ناوگان حملونقل و آمادهسازی پارکینگها، شرایط مطلوبی برای تردد زائران اربعین از مرز خسروی فراهم شده است.
شفیعی با اشاره به اختصاص بیش از ۳۵۲ هکتار از اراضی پیرامون مرز خسروی برای استقرار مواکب و پارکینگها، تصریح کرد: این ظرفیت کمنظیر نقش مهمی در تسهیل تردد زائران، مدیریت بهتر خدمات و افزایش رضایتمندی آنان خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: مرز بینالمللی خسروی امروز به یکی از مهمترین محورهای تردد زائران اربعین تبدیل شده و با همدلی و همکاری همه دستگاههای اجرایی، آماده میزبانی شایسته از عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
مرز بینالمللی خسروی در شهرستان قصرشیرین، قدیمیترین مرز رسمی ایران با عراق و یکی از مهمترین گذرگاههای زمینی تردد زائران عتبات عالیات است که هر ساله در ایام اربعین میزبان شمار زیادی از زائران میشود. این مرز امسال نیز با توسعه زیرساختها، استقرار گسترده مواکب و تقویت خدمات رفاهی و حملونقل، آماده ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی است.