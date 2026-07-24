به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، اکبر فتحی در جریان بازدید از مراکز آسیب‌دیده بخش کشاورزی و شیلات هرمزگان و دیدار با مسئولان استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با وجود جنگ و حملات صورت‌گرفته علیه زیرساخت‌های اقتصادی و معیشتی کشور، به لطف خدا و تلاش شبانه‌روزی کشاورزان، تولیدکنندگان، واردکنندگان، تأمین‌کنندگان و تمامی فعالان زنجیره تأمین و توزیع، امنیت غذایی کشور حفظ شد و مردم با مشکل خاصی در تأمین کالاهای اساسی مواجه نشدند.

وی افزود: ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در وضعیت مطلوب قرار دارد و با تمهیدات پیش‌بینی‌شده، نگرانی از بابت تأمین مواد غذایی و کالاهای ضروری وجود ندارد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به حملات دشمن به مراکز نگهداری مواد غذایی گفت: برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، انبارهای ذخیره مواد غذایی، سردخانه‌ها و مراکز نگهداری محصولات کشاورزی به صورت مستقیم هدف حملات قرار گرفتند؛ اقدامی که با هدف ایجاد فشار روانی و اخلال در معیشت مردم انجام شد.

فتحی تصریح کرد: برخی از انبارهای آسیب‌دیده محل ذخیره میوه‌ها و کالاهایی بودند که برای توزیع در ایام خاص از جمله شب عید پیش‌بینی شده بود و هدف قرار دادن این مراکز، اقدامی غیرانسانی و محکوم است.

وی با اشاره به برآورد خسارت‌های وارده اظهار داشت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان (۲۴ همت) خسارت به بخش خصوصی، شامل واحدهای تولیدی، انبارها، سردخانه‌ها و سایر زیرساخت‌های مرتبط وارد شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از نخستین روزهای وقوع این خسارت‌ها، دولت تدوین بسته حمایتی را در دستور کار قرار داد و تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اطلاعات مربوط به خسارت‌های وارده را جمع‌آوری و برای تصمیم‌گیری در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار داده‌اند.

فتحی تأکید کرد: بسته حمایتی دولت اکنون در مرحله نهایی‌سازی قرار دارد و پس از تصویب، برای جبران خسارت فعالان اقتصادی، کشاورزان، تولیدکنندگان و سایر آسیب‌دیدگان در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.

وی همچنین در جریان سفر به هرمزگان، به همراه اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و جمعی از مسئولان استانی، از مراکز آسیب‌دیده بخش تعاون روستایی و شیلات استان بازدید و روند ارزیابی خسارت‌ها را بررسی کرد.

در این بازدید، اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و مسئولان استانی نیز با تأکید بر اهمیت جایگاه هرمزگان در تأمین امنیت غذایی کشور، خواستار تسریع در تخصیص اعتبارات، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و حمایت ویژه از بخش کشاورزی، شیلات و زنجیره تأمین مواد غذایی استان شدند.

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