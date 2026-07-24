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نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

خسارت فعالان کشاورزی و صیادان هرمزگان جبران شود

خسارت فعالان کشاورزی و صیادان هرمزگان جبران شود
کد خبر : 1817867
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نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با تأکید بر نقش راهبردی استان در تأمین امنیت غذایی کشور، خواستار جبران خسارت‌های واردشده به بخش کشاورزی، شیلات و جامعه صیادی در جریان جنگ اخیر و حمایت ویژه دولت از تولیدکنندگان شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  آیت‌الله محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان، در دیدار با اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط ویژه استان در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: از حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در هرمزگان، آن هم در شرایط سخت آب‌وهوایی و جنگی، قدردانی می‌کنیم و امیدواریم این سفرها زمینه‌ساز تصمیمات مؤثر برای رفع مشکلات استان باشد.

وی با بیان اینکه هرمزگان به دلیل گستردگی نوار ساحلی و ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه شیلات، کشاورزی، دام و طیور، از استان‌های راهبردی کشور در تأمین امنیت غذایی محسوب می‌شود، افزود: با وجود شرایط جنگی و فشارهای ناشی از حملات دشمن، فعالان این بخش‌ها با تلاش و مدیریت مناسب اجازه ندادند خللی در تأمین نیازهای غذایی کشور ایجاد شود و خوشبختانه مردم با کمبودی در این حوزه مواجه نشدند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به خسارت‌های واردشده به برخی بخش‌های تولیدی استان، تصریح کرد: واحدهای تولیدی و  مجموعه‌های شیلاتی در جریان حملات اخیر آسیب دیدند و انتظار می‌رود دولت با اختصاص حمایت‌های لازم، زمینه جبران خسارت این فعالان اقتصادی را فراهم کند.

عبادی‌زاده همچنین با اشاره به خسارت‌های وارده به جامعه صیادی استان گفت: صیادان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و آسیب دیدن قایق‌ها و لنج‌های آنان، معیشت بسیاری از خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده است؛ از این‌رو ضروری است دولت و مجلس با نگاه ویژه، خسارت‌های این قشر را جبران کنند.

وی در ادامه، اقتصاد کشاورزی هرمزگان را نیازمند توجه بیشتر دانست و بر برنامه‌ریزی علمی و حمایت‌های مؤثر در اجرای طرحهای مبارزه با آفات تاکید کرد.

امام جمعه بندرعباس با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های ساحلی استان، خاطرنشان کرد: توسعه اقتصاد دریامحور، استفاده از ظرفیت صید فراسرزمینی و افزایش سهم ایران در این بخش باید در دستور کار قرار گیرد، زیرا در مقایسه با ظرفیت‌های موجود و کشورهای دیگر، سهم کشورمان همچنان پایین است.

عبادی‌زاده با تاکید بر توسعه زیرساخت‌های صادراتی و صنایع تبدیلی در استان گفت: توسعه صنایع فرآوری، تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و حضور پررنگ‌تر در بازارهای جهانی از ضرورت‌های امروز بخش کشاورزی هرمزگان است و انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه تحقق این اهداف را فراهم کند.

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