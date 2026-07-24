به گزارش ایلنا، اداره‌کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار جوی سطح زرد شماره ۱۳ اعلام کرد که از شنبه سوم مرداد تا دوشنبه پنجم مرداد ۱۴۰۵، به دلیل استقرار کم‌فشار سطح زمین و شکل‌گیری جریانات گرم جنوبی، دمای هوا در سطح استان به‌طور محسوس افزایش خواهد یافت.

بر اساس این هشدار، اوج افزایش دما روز یکشنبه چهارم مرداد پیش‌بینی شده است.

هواشناسی مازندران، ایجاد تنش دمایی در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها و همچنین افزایش مصرف برق را از مهم‌ترین پیامدهای این شرایط جوی اعلام کرده است.

در این اطلاعیه به بهره‌برداران بخش کشاورزی و شهروندان توصیه شده است با تهویه مناسب و استفاده از وسایل خنک‌کننده در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها، از بروز خسارت جلوگیری کنند.

همچنین از مشترکان برق خواسته شده است با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف، از افزایش بار شبکه برق در روزهای گرم پیش‌رو جلوگیری کرده و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم را مدنظر قرار دهند.

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