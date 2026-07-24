از ابتدای سال تاکنون:
۱۳ نفر در آذربایجان غربی بر اثر غرق شدگی جان باختند
مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان غربی از غرق شدن ۱۳نفر در استان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گزارش ایلنا، موسی ادیب فر اظهار کرد: در سه ماهه اول سال جاری ۱۳ نفر بر اثر غرق شدگی در استان آذربایجان غربی جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۱۱ نفر مرد و دو نفر زن بودند.
ادیب فر با اشاره به مکان غرق شدگان افزود: از این تعداد، ۵ نفر در رودخانه، ۶ نفر در سد و ۲ نفر در کانال آب غرق شده اند.
وی با هشدار جدی نسبت به شنا در مکانهای غیر مجاز تصریح کرد: شهروندان باید تنها از استخرها و اماکن آبی مجاز که دارای تجهیزات امداد و نجات نظارت مناسب هستند استفاده کنند و از ورود به سدها، کانالهای آب، رودخانهها،چاهها و استخرهای ذخیره آب کشاورزی جدا خودداری نمایند.
مدیر کل پزشکی قانونی استان،به خطرات خاص استخرهای ذخیره آب کشاورزی اشاره کرد و گفت: بسیاری از این استخرها با ورقهای ژنو ممبران پوشیده شدند که سطحی بسیار لغزنده دارند و در صورت سقوط افراد به داخل این استخرها، به دلیل شیب تند دیواره ها و لغزندگی شدید، خروج از آب تقریباً غیر ممکن است که همین موضوع خطر غرق شدگی را به شدت افزایش میدهد.