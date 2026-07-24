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از ابتدای سال تاکنون:

۱۳ نفر در آذربایجان غربی بر اثر غرق شدگی جان باختند

۱۳ نفر در آذربایجان غربی بر اثر غرق شدگی جان باختند
کد خبر : 1817718
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مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان غربی از غرق شدن ۱۳نفر در استان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

به گزارش ایلنا، موسی ادیب فر اظهار کرد: در سه ماهه اول سال جاری ۱۳ نفر بر اثر غرق شدگی در استان آذربایجان غربی جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۱۱ نفر مرد و دو نفر زن بودند.

 ادیب فر با اشاره به مکان غرق شدگان افزود: از این تعداد، ۵ نفر در رودخانه، ۶ نفر در سد و ۲ نفر در کانال آب غرق شده اند. 

 وی با هشدار جدی نسبت به شنا در مکان‌های غیر مجاز تصریح کرد: شهروندان باید تنها از استخرها و اماکن آبی مجاز که دارای تجهیزات امداد و نجات نظارت مناسب هستند استفاده کنند و از ورود به سدها، کانال‌های آب، رودخانه‌ها،چاه‌ها و استخرهای ذخیره آب کشاورزی جدا خودداری نمایند.

 مدیر کل پزشکی قانونی استان،به خطرات خاص استخرهای ذخیره آب کشاورزی اشاره کرد و گفت: بسیاری از این استخرها با ورق‌های ژنو ممبران پوشیده شدند که سطحی بسیار لغزنده دارند و در صورت سقوط افراد به داخل این استخرها، به دلیل شیب تند دیواره ها و لغزندگی شدید، خروج از آب تقریباً غیر ممکن است که همین موضوع خطر غرق شدگی را به شدت افزایش می‌دهد‌.

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