معاون سیاسی استاندار هرمزگان:
حمله ارتش متجاوز آمریکا به بندرعباس/ ۲ نفر مجروح شدند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از حمله بامداد جمعه ارتش متجاوز آمریکا به محله تپهاللهاکبر بندرعباس خبر داد و گفت: تاکنون دو نفر در جریان این حمله مجروح شدهاند.
به گزارش ایلنا و به نقل از اداره کل روابطعمومی استانداری هرمزگان، احمد نفیسی اظهار کرد: ساعت حدود ۲:۴۰ دقیقه بامداد جمعه، ارتش تروریستی آمریکا برای چندمین بار به محله تپهاللهاکبر بندرعباس حمله کرد.
وی افزود: بر اساس آخرین گزارشهای دریافت شده، تاکنون دو نفر در این حمله مجروح شدهاند و عملیات امدادرسانی و انتقال مصدومان توسط نیروهای امدادی در حال انجام است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان اظهار کرد: دستگاههای امدادی و خدماترسان در محل حادثه حضور دارند و در حال انجام عملیات لازم هستند.
وی با تأکید بر لزوم حفظ آرامش، از شهروندان خواست از تجمع در محل حادثه خودداری کرده و مسیر تردد خودروهای امدادی و اورژانس را باز نگه دارند.
نفیسی همچنین از مردم خواست اخبار و اطلاعیههای مربوط به این حادثه را تنها از طریق رسانهها و مراجع رسمی دنبال کنند و از بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی بپرهیزند.
وی بیان کرد: اطلاعات تکمیلی درباره ابعاد این حمله و وضعیت مصدومان پس از جمعبندی و تأیید مراجع ذیربط اطلاعرسانی خواهد شد.
برق مناطق آسیبدیده بندرعباس تا یک ساعت آینده وصل میشود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اعلام کرد: در پی حمله ارتش تروریستی آمریکا به محله تپهاللهاکبر بندرعباس، یک تیر برق دچار شکستگی شده و پارگی سیم برق نیز در محل حادثه رخ داده است.
مهرداد حسنزاده گفت: بلافاصله پس از وقوع حمله ارتش متجاوز آمریکا، تیمهای عملیاتی و نیروهای شرکت توزیع نیروی برق در محل حاضر شدند و عملیات ایمنسازی، رفع خطر و ترمیم شبکه برق با سرعت در حال انجام است.
وی با بیان اینکه روند بازسازی شبکه برق در حال انجام است، افزود: پیشبینی میشود حداکثر تا یک ساعت آینده برق مناطق آسیبدیده مجدداً وصل شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از شهروندان خواست تا پایان عملیات، از نزدیک شدن به تجهیزات و سیمهای آسیبدیده خودداری کرده و با عوامل عملیاتی همکاری کنند.
انتقال ۲ مصدوم حمله آمریکا در بندرعباس به بیمارستان
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان از انتقال دو مصدوم حادثه ناشی از اصابت ترکش به چند ساختمان در محله تپه الله اکبر بندرعباس به بیمارستان خبر داد و گفت: هماکنون شرایط محل حادثه تحت کنترل کامل نیروهای امدادی قرار دارد.
مختار سلحشور اظهار کرد: در پی حمله ارتش تروریستی آمریکا به محله تپهاللهاکبر بندرعباس، متاسفانه ترکشهایی به چند ساختمان اصابت کرده و ۲ نفر مصدوم شدند که بلافاصله توسط نیروهای امدادی هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی افزود: هماکنون اوضاع محل حادثه تحت کنترل کامل است و نیروهای امدادی پس از انجام عملیات ارزیابی و امدادرسانی، وضعیت منطقه را تحت پایش و نظارت دارند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان با بیان اینکه تاکنون تنها ۲ مصدوم در این حادثه گزارش شده است، اظهار کرد: وضعیت عمومی هر ۲ مصدوم پایدار است و خدمات درمانی لازم در بیمارستان به آنها ارائه میشود.