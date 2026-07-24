معاون سیاسی استاندار لرستان:
یک نقطه در اطراف خرمآباد هدف پرتابه دشمن قرار گرفت
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: یک نقطه در اطراف شهر خرمآباد دقایقی پیش هدف پرتابه دشمن قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، سعید پورعلی بامداد جمعه افزود: تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا مجروحیت دریافت نشده و برآورد دقیق خسارت مالی این حادثه در دست بررسی کارشناسان مربوطه است.
وی ادامه داد: بلافاصله تیمهای ارزیاب و امدادی پس از اصابت پرتابه های دشمن به محل اعزام شدهاند و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میگردد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان از مردم خواست اخبار را صرفا از منابع رسمی دنبال کنند.