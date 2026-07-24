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معاون سیاسی استاندار لرستان:

یک نقطه در اطراف خرم‌آباد هدف پرتابه دشمن قرار گرفت

یک نقطه در اطراف خرم‌آباد هدف پرتابه دشمن قرار گرفت
کد خبر : 1817687
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: یک نقطه در اطراف شهر خرم‌آباد دقایقی پیش هدف پرتابه دشمن قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، سعید پورعلی بامداد جمعه افزود: تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا مجروحیت دریافت نشده و برآورد دقیق خسارت‌ مالی این حادثه در دست بررسی کارشناسان مربوطه است.

وی ادامه داد: بلافاصله تیم‌های ارزیاب و امدادی پس از اصابت پرتابه های دشمن به محل اعزام شده‌اند و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌گردد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان از مردم خواست اخبار را صرفا از منابع رسمی دنبال کنند.

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