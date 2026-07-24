به گزارش ایلنا، اکبر صالحی بامداد جمعه اعلام کرد: ساعت سه بامداد امروز منطقه‌ای در شهرستان نایین مورد تجاوز دشمن متجاوز آمریکایی قرار گرفت.

وی افزود: این تجاوز هیچ‌گونه تلفات جانی نداشته است.

صالحی بدون اشاره به جزئیات بیشتر درباره محل دقیق حادثه، میزان خسارات احتمالی یا ابعاد این حمله، تأکید کرد: در این تجاوز هیچ فردی جان خود را از دست نداده و یا مصدوم نشده است و اطلاعات تکمیلی درباره این حادثه پس از بررسی‌های لازم از سوی مراجع مسئول اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این دومین حمله دشمن به منطقه ای در شهرستان نایین است.

در دقایق اولیه بامداد دوشنبه ۲۲ تیر نیز حمله دشمن آمریکایی به منطقه‌ای در محدوده شهرستان نایین یک شهید و ۷ مجروح در پی داشت.

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