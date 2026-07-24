حمله آمریکا به اطراف اهواز؛ چهار نفر شهید و پنج نفر مجروح شدند
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت: در پی تجاوز موشکی دشمن تروریستی آمریکا به نقاطی در اطراف شهر اهواز، چهار نفر از هموطنانمان به شهادت رسیدند و پنج نفر دیگر مجروح شدند.
به گزارش ایلنا، ولیالله حیاتی روز جمعه اظهار کرد: در پی تجاوز موشکی دشمن تروریستی آمریکا به نقاطی در اطراف شهر اهواز، چهار نفر از هموطنانمان به شهادت رسیدند و پنج نفر دیگر مجروح شدند.
وی با اشاره به اینکه بررسی ابعاد این حادثه همچنان ادامه دارد، افزود: دستگاههای امدادی، درمانی و مسئولان ذیربط در محل حضور دارند و اقدامات لازم در حال انجام است.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: اخبار تکمیلی درباره جزئیات این تجاوز و آخرین وضعیت مصدومان متعاقبا اطلاعرسانی خواهد شد.