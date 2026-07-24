اصابت 2 پرتابه دشمن به یک منطقه در خارج از شهرستان خنداب / ابعاد حادثه در حال بررسی است

به گزارش ایلنا، حسن قمری به بررسی ابعاد این حملات و میزان خسارت‌های احتمالی اشاره داشته و در این رابطه افزود: ابعاد حادثه در حال بررسی است. میزان خسارت‌های احتمالی این حمله هنوز مشخص نیست و بررسی‌های کارشناسی ادامه دارد.

وی بر ضرورت پیگیری اخبار از رسانه‌های رسمی و معتبر تأکید کرده و ادامه داد: از شهروندان تقاضا می‌شود اخبار و اطلاعات مربوط به این حادثه را تنها از منابع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کنند. همچنین از توجه به شایعات و اخبار غیرموثق بپرهیزند.

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