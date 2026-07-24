معاون سیاسی استانداری مرکزی خبر داد:
اصابت 2 پرتابه دشمن به یک منطقه در خارج از شهرستان خنداب / ابعاد حادثه در حال بررسی است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: یک منطقه در خارج از شهرستان خنداب، دقایقی پیش هدف اصابت 2 پرتابه دشمن قرار گرفت. این حملات دشمن در خارج از شهر اتفاق افتاده و دستگاههای اجرایی مسئول فوراً در محل حاضر شدند.
به گزارش ایلنا، حسن قمری به بررسی ابعاد این حملات و میزان خسارتهای احتمالی اشاره داشته و در این رابطه افزود: ابعاد حادثه در حال بررسی است. میزان خسارتهای احتمالی این حمله هنوز مشخص نیست و بررسیهای کارشناسی ادامه دارد.
وی بر ضرورت پیگیری اخبار از رسانههای رسمی و معتبر تأکید کرده و ادامه داد: از شهروندان تقاضا میشود اخبار و اطلاعات مربوط به این حادثه را تنها از منابع رسمی و رسانههای معتبر پیگیری کنند. همچنین از توجه به شایعات و اخبار غیرموثق بپرهیزند.