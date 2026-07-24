سالانه ۴۰ تن نمد در چهارمحال و بختیاری تولید می شود/شهرهای شهرکرد و بروجن، ظرفیت جهانی شدن این هنرصنعت را دارد

حیدر صادقی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: نمدمالی در این استان فرآیندی دقیق و هشت‌ مرحله‌ای دارد که از شست‌وشوی پشم عشایر در آب‌های جاری (گرده‌شور) در خردادماه آغاز می‌شود، پس از چیدن پشم با قیچی مخصوص (چره) و جداسازی بر اساس رنگ و کیفیت، پشم‌ها توسط دستگاه‌های حلاجی آماده می‌شوند.

وی افزود: پشم حلاجی‌شده با ابزار سنتی «پنجی» بر روی قالب حصیری پف داده می‌شود و با ریختن آب داغ، الیاف به‌ یکدیگر زنجیر می‌شوند، سپس قالب لوله شده و زیر ضربات متوالی کارگران (مرحله خامه‌زنی) فشرده می‌شود.

صادقی ادامه داد: پس از باز کردن قالب، صابون محلی معروف به «پی» روی کار ریخته شده و مجدداً مالش داده می‌شود و در گام بعدی، نقش‌ها با استفاده از آب گرم و صابون روی نمد چسبانده شده و پس از ساعتها ورزدهی، صاف‌سازی و پرزسوزی، نهایی‌ترین مرحله یعنی شست‌وشو با آب ولرم و خشک‌کردن در آفتاب انجام می‌شود تا محصول نهایی آماده عرضه به بازار شود.

وی با اشاره به اینکه شهرکرد از سال ۱۳۹۷ به عنوان «شهر ملی نمد» ثبت شده است افزود: تنوع بالای تولیدات نمدی در شهرهای شهرکرد و بروجن، ظرفیت جهانی شدن این هنرصنعت را دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۵۰۰ هنرمند نمدمال در استان فعالیت دارند که ۴۰۰ هنرمند در شهرکرد و ۱۰۰ هنرمند در بروجن به حرفه نمدمالی مشغول هستند که محصولات خود را به دو روش سنتی و نوین تولید می‌کنند.

صادقی تصریح کرد: تنوع تولیدات این استان تنها به زیراندازهای عشایری محدود نشده و امروزه با نوآوری‌های صورت‌گرفته، بیش از ۴۰ نوع محصول نمدی در حوزه‌های گردشگری، خودروسازی، دفاع، ورزش و حتی پزشکی تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی می‌شود.

وی در پایان بیان کرد: هم‌اکنون تولید سالانه نمد استان به ۴۰ تن رسیده و قابلیت افزایش تا ۵۰ تن را دارد.

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