مرکز اورژانس استان همدان اعلام کرد:
غرق شدن یک مرد 40 ساله و یک دختر 9 ساله در سد اکباتان
مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: یک مرد 40 ساله و یک دختر 9 ساله بر اثر حادثه غرقشدگی در سد اکباتان جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: گزارشی مبنی بر غرق شدن یک مرد 40 ساله و یک دختر 9 ساله در سد اکباتان، به مرکز ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان اعلام شد. در این راستا بلافاصله تیمهای درمانی پایگاه اورژانس بعث به محل وقوع حادثه اعزام شدند.
وی به اقدامات امدادی انجام شده برای رسیدگی به این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: پس از عملیات مشترک میان نیروهای آتشنشانی در راستای خارج کردن مصدومان از آب و کارشناسان اورژانس در رابطه با انجام معاینات بالینی و اقدامات احیا، متأسفانه مشخص شد هر 2 نفر جان خود را از دست دادهاند.