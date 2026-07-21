لغو امتحانات نهایی پایه یازدهم روز چهارشنبه 31 تیر ماه / برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم روز پنجشنبه یکم مرداد ماه

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به تصمیم ستاد عالی آزمون‌ها، امتحانات نهایی پایه یازدهم در سراسر استان هرمزگان که قرار بود روز چهارشنبه 31 تیر ماه برگزار شود، به تعویق افتاده است. زمان برگزاری مجدد این آزمون متعاقباً از طریق درگاه‌های رسمی آموزش و پرورش استان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اداره‌کل آموزش و پرورش استان هرمزگان در اطلاعیه خود به برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم در روز یکم مرداد ماه اشاره کرده و آورده است: امتحانات نهایی پایه دوازدهم این استان در روز پنجشنبه یکم مرداد ماه مطابق برنامه قبلی و به صورت حضوری در تمامی حوزه‌های امتحانی سطح استان برگزار خواهد شد.

اداره‌کل آموزش و پرورش استان هرمزگان در این اطلاعیه بر ضرورت حضور به موقع دانش‌آموزان در محل برگزاری امتحانات تأکید داشته و تصریح کرده است: از دانش‌آموزان پایه دوازدهم این استان تقاضا می‌شود در زمان مقرر در حوزه‌های امتحانی حضور پیدا کنند تا فرایند برگزاری امتحانات بدون مشکل انجام شود.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: از دانش‌آموزان، اولیاء و فرهنگیان تقاضا می‌شود اخبار و آخرین تصمیمات مربوط به امتحانات را صرفاً از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی اداره‌کل آموزش و پرورش استان هرمزگان و کانال‌های رسمی این اداره‌کل در شبکه شاد پیگیری کرده و از توجه به شایعات در فضای مجازی خودداری کنند.

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