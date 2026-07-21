به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در جلسه غیر علنی شورا که با حضور تمامی اعضا برگزار شد، فرآیند انتخاب سرپرست شهرداری قزوین در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس رأی‌گیری صورت‌گرفته در این جلسه، سید محمد علمی با کسب اکثریت آرای اعضای شورای اسلامی شهر، به عنوان سرپرست شهرداری قزوین انتخاب شد.

گفتنی است، اعضای شورا در این جلسه ضمن تأکید بر لزوم تداوم خدمات‌رسانی بی‌وقفه به شهروندان، بر تسریع در روند پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام و حفظ انضباط مالی در دوره سرپرستی تأکید کردند.

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