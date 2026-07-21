به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسین کاکاوند امشب در جلسه هیئت اندیشه‌ورز کشاورزی استان که با حضور محمد نوذری استاندار قزوین برگزار شد، از قطعی برق طولانی‌مدت چاه‌های کشاورزی انتقاد کرد و خواستار مساعدت استاندار در این حوزه شد.

وی در این باره گفت: هر روز برق چاه‌های کشاورزی را از ساعت 12:30 تا 18:30 قطع می‌کردند و به تازگی این قطعی برق را از ساعت 20 تا 22 هم اعمال می‌کنند و بنابراین قطعی برق از 6 ساعت در شبانه‌روز به 8 ساعت افزایش یافته است.

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزان با بیان اینکه در حال حاضر فصل آبیاری میوه‌ها فرارسیده است، تصریح کرد: متاسفانه این قطعی برق چاه‌های کشاورزی در زمانی اعمال شده که باغات میوه به آبیاری نیاز دارند.

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