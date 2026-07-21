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انتقاد مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی از توزیع برق قزوین؛

روزی 8 ساعت برق چاه‌های کشاورزی را قطع می‌کنند/ قطعی برق چاه‌ها 2 ساعت بیشتر شد

روزی 8 ساعت برق چاه‌های کشاورزی را قطع می‌کنند/ قطعی برق چاه‌ها 2 ساعت بیشتر شد
کد خبر : 1816702
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مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزان با انتقاد از عملکرد شرکت توزیع برق استان قزوین گفت: هر روز برق چاه‌های کشاورزی را از ساعت 12:30 تا 18:30 قطع می‌کردند و به تازگی این قطعی برق را از ساعت 20 تا 22 هم اعمال می‌کنند و بنابراین قطعی برق از 6 ساعت در شبانه‌روز به 8 ساعت افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسین کاکاوند امشب در جلسه هیئت اندیشه‌ورز کشاورزی استان که با حضور محمد نوذری استاندار قزوین برگزار شد، از قطعی برق طولانی‌مدت چاه‌های کشاورزی انتقاد کرد و خواستار مساعدت استاندار در این حوزه شد.

وی در این باره گفت: هر روز برق چاه‌های کشاورزی را از ساعت 12:30 تا 18:30 قطع می‌کردند و به تازگی این قطعی برق را از ساعت 20 تا 22 هم اعمال می‌کنند و بنابراین قطعی برق از 6 ساعت در شبانه‌روز به 8 ساعت افزایش یافته است.

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزان با بیان اینکه در حال حاضر فصل آبیاری میوه‌ها فرارسیده است، تصریح کرد: متاسفانه این قطعی برق چاه‌های کشاورزی در زمانی اعمال شده که باغات میوه به آبیاری نیاز دارند.

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