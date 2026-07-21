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کاهش دید افقی در زابل به ۴۰۰ متر؛ تداوم وزش باد شدید و گردوخاک در شمال سیستان و بلوچستان

کاهش دید افقی در زابل به ۴۰۰ متر؛ تداوم وزش باد شدید و گردوخاک در شمال سیستان و بلوچستان
کد خبر : 1816700
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مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از کاهش دید افقی در زابل به ۴۰۰ متر بر اثر وزش باد شدید و گردوخاک خبر داد و گفت: بیشینه سرعت باد در این شهرستان به ۷۶ کیلومتر بر ساعت رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن حیدری اظهار کرد: در شهرستان زهک نیز سرعت باد ۸۳ کیلومتر بر ساعت ثبت شد که بر اثر گردوخاک، دید افقی به یک هزار متر کاهش یافت.

وی افزود: گردوخاک همچنین دید افقی در فرودگاه زاهدان را به ۳ هزار متر کاهش داد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به تداوم ناپایداری‌های جوی در استان گفت: تا روز شنبه، به‌ویژه امروز و فردا، وزش باد شدید، گردوخاک و در برخی ساعات طوفان گردوخاک در شمال استان ادامه خواهد داشت و در زاهدان و نواحی مرکزی نیز افزایش غبار پیش‌بینی می‌شود.

حیدری همچنین از کاهش نسبی دمای هوا خبر داد و گفت: از امروز در شمال استان و از فردا در مناطق مرکزی و جنوبی سیستان و بلوچستان، از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.

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