کاهش دید افقی در زابل به ۴۰۰ متر؛ تداوم وزش باد شدید و گردوخاک در شمال سیستان و بلوچستان
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از کاهش دید افقی در زابل به ۴۰۰ متر بر اثر وزش باد شدید و گردوخاک خبر داد و گفت: بیشینه سرعت باد در این شهرستان به ۷۶ کیلومتر بر ساعت رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن حیدری اظهار کرد: در شهرستان زهک نیز سرعت باد ۸۳ کیلومتر بر ساعت ثبت شد که بر اثر گردوخاک، دید افقی به یک هزار متر کاهش یافت.
وی افزود: گردوخاک همچنین دید افقی در فرودگاه زاهدان را به ۳ هزار متر کاهش داد.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به تداوم ناپایداریهای جوی در استان گفت: تا روز شنبه، بهویژه امروز و فردا، وزش باد شدید، گردوخاک و در برخی ساعات طوفان گردوخاک در شمال استان ادامه خواهد داشت و در زاهدان و نواحی مرکزی نیز افزایش غبار پیشبینی میشود.
حیدری همچنین از کاهش نسبی دمای هوا خبر داد و گفت: از امروز در شمال استان و از فردا در مناطق مرکزی و جنوبی سیستان و بلوچستان، از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.