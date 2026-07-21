یک کشته دستاورد واژگونی یک دستگاه کمباین در محور زنجان به ماهنشان

به گزارش ایلنا، حکمت‌الله هاشمی به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه کمباین در کیلومتر 60 محور مواصلاتی زنجان به ماهنشان محدوده جاده روستای قره‌کول، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان زنجان اعلام شد.

وی به اقدامات انجام شده برای رسیدگی به این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این راستا بلافاصله 3 تیم عملیاتی شامل 2 تیم از پایگاه امداد و نجات جاده‌ای لولک‌آباد شهرستان ماهنشان و یک تیم از پایگاه تیرپارک شهرستان زنجان به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان اظهار داشت: این حادثه یک کشته برجای گذاشت. نجاتگران جمعیت هلال‌احمر پس از حضور در صحنه عملیات رهاسازی را برای فرد جان‌باخته انجام دادند. سپس پیکر این فرد را برای اقدامات قانونی به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل دادند.

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