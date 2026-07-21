رونمایی از نسخه کتاب خطی «الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه» با قدمت 366 سال

به گزارش ایلنا، سیدرضا صداقت حسینی در مراسم رونمایی از کتاب خطی «الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه»، افزود: کتاب یادشده به زبان عربی در موضوع حدیث در سال 1082 قمری توسط «محمد مراد بن محمد صادق کشمیر» به‌ خط نسخ 20 سطری در 165 برگ و در ابعاد 25 در 14.5 سانتی‌متر کتابت شده است.

وی ادامه داد: این نسخه 366 ساله از کتاب خطی «الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه» در سال 1374 شمسی توسط رهبر شهید انقلاب به کتابخانه آستان قدس رضوی اهداء شده است. در این نسخه خطی و نفیس، علاوه بر دست‌خط شیخ حر عاملی، دست‌خط‌های مؤلف اثر و تقریظ رهبر شهید نیز به چشم می‌خورد.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی اظهار داشت: بررسی‌های موجود نشان می‌دهد در حال حاضر 93 نسخه خطی از کتاب «الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه» در کتابخانه‌های ایران وجود دارد که از این تعداد، 28 نسخه خطی در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود.

صداقت حسینی به قدیمی‌ترین نسخه این اثر ارزشمند تاریخی در کشور و محل نگهداری آن اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: قدیمی‌ترین نسخه خطی کتاب «الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه»، متعلق به سال 1071 هجری قمری است. این نسخه قدیمی در حال حاضر در کتابخانه مجلس نگهداری می‌شود.

وی بیان داشت: مجموعه‌ای افزون بر 17 هزار و 500 اثر شامل 13 هزار و 157 نسخه خطی و 4365 کتاب چاپ سنگی و سربی توسط رهبر شهید انقلاب در فرایند 80 مرحله، به کتابخانه حرم مطهر امام رضا و آستان قدس رضوی اهداء شده است که نگاه ایشان را به امر حفظ و صیانت از میراث مکتوب و خطی نشان می‌دهد.

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