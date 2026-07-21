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استاندار البرز:

با تکمیل آزادراه شهید سلیمانی، ترافیک محور تهران-کرج-قزوین تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد

با تکمیل آزادراه شهید سلیمانی، ترافیک محور تهران-کرج-قزوین تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد
کد خبر : 1816688
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استاندار البرز با اشاره به بهره‌برداری از بخش‌های جدید آزادراه شهید سلیمانی، این پروژه را یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی کشور در حوزه حمل‌ونقل عنوان کرد و گفت: تکمیل این آزادراه علاوه بر کاهش محسوس ترافیک ورودی و خروجی کلانشهر کرج، تأثیر مستقیمی بر روان‌سازی تردد در محور تهران-کرج-قزوین خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی عبداللهی در حاشیه آیین بهره‌برداری از قطعه سوم آزادراه شهید سلیمانی اظهار کرد: در ادامه روند تکمیل این پروژه، امروز دو بخش مهم شامل قطعه سوم آزادراه و پل ارتباطی B۱۹ به بهره‌برداری رسید تا بخشی دیگر از شبکه دسترسی این مسیر در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه پل B۱۹ ارتباط آزادراه شهید سلیمانی را از محدوده حصار به آزادراه تهران برقرار می‌کند، افزود: همچنین مسیر اتصال این آزادراه از محدوده دانشگاه خوارزمی تا ورودی آزادراه کرج-قزوین نیز افتتاح شد و از این پس امکان تردد مستقیم خودروها از باند شمالی آزادراه به سمت قزوین فراهم شده است.

استاندار البرز با اشاره به روند پیشرفت پروژه گفت: اکنون بخش عمده باند شمالی آزادراه به بهره‌برداری رسیده و تنها پل B۱ موسوم به پل شهید رئیسی باقی مانده است که در جریان حملات اخیر آسیب دید و عملیات بازسازی آن در دستور کار قرار دارد.

عبداللهی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از اختلال در تردد تا زمان بازسازی این پل، مسیر جایگزینی در زیر پل در حال احداث است که همزمان با تکمیل سایر بخش‌های پروژه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی از برنامه‌ریزی برای افتتاح کامل آزادراه در مردادماه خبر داد و افزود: با تکمیل رمپ‌ها، لوپ‌های دسترسی و مسیرهای باقیمانده، تمامی ظرفیت آزادراه شهید سلیمانی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

استاندار البرز با استناد به مطالعات مشاور پروژه تصریح کرد: بهره‌برداری کامل از این آزادراه می‌تواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از بار ترافیکی آزادراه تهران-کرج-قزوین را کاهش دهد؛ موضوعی که علاوه بر کوتاه شدن زمان سفر، موجب کاهش مصرف سوخت، هزینه‌های حمل‌ونقل و آلاینده‌های زیست‌محیطی خواهد شد.

عبداللهی ادامه داد: برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد هزینه اجرای این پروژه تنها از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت، طی حدود دو سال قابل جبران خواهد بود که این موضوع بیانگر توجیه اقتصادی بالای آزادراه شهید سلیمانی است.

وی با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل از اولویت‌های مدیریت استان است، گفت: تکمیل این پروژه علاوه بر رفع یکی از گره‌های اصلی ترافیکی کشور، دسترسی‌های درون‌شهری و برون‌شهری کرج را بهبود بخشیده و نقش مهمی در ارتقای ایمنی، کاهش زمان سفر و افزایش رضایت شهروندان و مسافران خواهد داشت.

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