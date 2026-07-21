مدیرکل مدیریت بحران البرز:
دستگاههای اجرایی برای مقابله با گرد و غبار در آمادهباش هستند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی درباره وزش باد شدید و خیزش گرد و غبار تا روز چهارشنبه، از آمادهباش دستگاههای اجرایی، امدادی و درمانی استان خبر داد و از شهروندان خواست از تردد غیرضروری در ساعات اوج آلودگی هوا خودداری کنند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا فلاحنژاد اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، احتمال افزایش غلظت ریزگردها بهویژه در ساعات عصر تا نیمهشب وجود دارد و تمامی دستگاههای مسئول موظف هستند وظایف و تکالیف ابلاغی را با دقت و هماهنگی کامل اجرا کنند.
وی با تأکید بر نقش دانشگاه علوم پزشکی البرز در مدیریت پیامدهای بهداشتی این پدیده افزود: اطلاعرسانی مستمر، حضور فعال در رسانهها و ارائه توصیههای بهداشتی به شهروندان باید بهصورت ویژه در دستور کار این مجموعه قرار گیرد تا مردم از مخاطرات ناشی از آلودگی هوا آگاه شوند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز از شهروندان خواست تا حد امکان از تردد غیرضروری در ساعات اوج آلودگی هوا خودداری کنند.
وی گفت: در صورت ضرورت خروج از منزل، استفاده از ماسکهای استاندارد مورد تأیید وزارت بهداشت و رعایت توصیههای تغذیهای و بهداشتی برای کاهش اثرات ناشی از ریزگردها ضروری است.
فلاحنژاد همچنین بر ضرورت آمادگی کامل دستگاههای امدادی و درمانی تأکید کرد و افزود: اورژانس، جمعیت هلالاحمر، مراکز درمانی و بیمارستانهای استان باید در حالت آمادهباش قرار داشته باشند تا در صورت افزایش مراجعات یا وقوع حوادث احتمالی، خدماترسانی بدون وقفه انجام شود.
وی با اشاره به مسئولیت ادارهکل حفاظت محیط زیست استان به عنوان دبیر کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا، تصریح کرد: این ادارهکل موظف است ضمن نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای مسئول، فعالیت معادن شن و ماسه، پروژههای عمرانی و سایر منابع تولید گرد و غبار را بهصورت مستمر رصد کرده و گزارش اقدامات انجام شده را به مدیریت بحران استانداری و فرمانداران شهرستانها ارائه دهد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز در پایان بر اجرای هماهنگ مصوبات مدیریت بحران توسط تمامی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: هدف از این اقدامات، کاهش پیامدهای ناشی از گرد و غبار، حفظ سلامت شهروندان و استمرار خدمات عمومی در استان است.