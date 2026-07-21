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مدیرکل امور هنری بنیاد شهید کشور:

شعر مقاومت روایتگر حقیقت و ایستادگی ملت ایران است

شعر مقاومت روایتگر حقیقت و ایستادگی ملت ایران است
کد خبر : 1816673
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مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با تأکید بر جایگاه شعر در تبیین فرهنگ ایثار و شهادت گفت: شعر، روایتگر حقیقت و رسانه‌ای بلند برای بازتاب مقاومت، ایستادگی، فتح و پیروزی مردمان و زنان ایران‌زمین است.

به گزارش ایلنا، محمد کرم‌ اللهی امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه در جریان برگزاری دهمین کنگره ملی به میزبانی شیراز اظهار کرد: عاشقان شعر مقاومت و ایستادگی، از شهیدان آموختند که چگونه عاشقانه شعر وصل را بسرایند و با گشودن سینه و آغوش، به استقبال شهادت بروند.

مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور افزود: شهید، ماه منیر است. خوشا به حال مادران و پدران شهدا که خاستگاه نور و چراغداران عشق هستند؛ آنان چراغ را برگرفته‌اند، دل تاریکی را شکافته‌اند و روشنایی و این هدیه و اصل الهی را به ما منتقل کرده‌اند.

کرم‌اللهی شاعران را روایتگران فرهنگ و حقیقت دانست و افزود: شاعران، روایتگران زیباگویی و شیرین‌گفتاری هستند که قندان سخن را با هنر لبریز از شیرینی گفتار می‌کنند.

وی ادامه داد: هنگامی که موضوع، حوزه ایثار است، شاعران مشق شهادت می‌کنند؛ با شهید همراه می‌شوند و در خون خویش غوطه‌ور می‌شوند. در چنین شرایطی، واژه‌ها متولد می‌شوند، زنجیره واژه‌ها شکل می‌گیرد و قافیه‌ها در کنار یکدیگر می‌نشینند.

مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با اشاره به جایگاه شعر در تاریخ ایران اظهار کرد: شعر، این روایتگر حقیقی و رسانه بلند ایران‌زمین، روایتگر صبوحی مقاومت، فتح، ظفر و پیروزی مردمان و زنان ایران‌زمین بوده است.

وی با اشاره به میزبانی استان فارس از دهمین کنگره ملی شعر ایثار گفت: فارس، خاستگاه حقیقی هنر، حماسه و دین است و امروز میزبان استادان سخن و شاعران شهره ایرانشهر شده است.

کرم‌اللهی در ادامه از مشارکت شاعران در دهمین کنگره ملی شعر ایثار قدردانی کرد و گفت: از  یکهزار و ۶۹۴ شاعری که احساس تعهد کردند و به اندازه توان خود، قند خویش را در قندان ایثار چیدند و همچنین از چهار هزار و یک اثری که به دبیرخانه این کنگره ارسال شد، قدردانی می‌کنم.

وی افزود: از قلم‌های پاک و کاغذهای سفیدی که شاعران با آثار خود گلباران و واژه‌باران کردند، بسیار سپاسگزارم.

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