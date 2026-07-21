مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس:
شیراز برای پنجمین بار میزبان کنگره ملی شعر ایثار شد/ پیوند هنر و مقاومت در قلب فارس
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس گفت: با برگزاری دهمین کنگره ملی شعر ایثار در شیراز، استان فارس برای پنجمین بار میزبانی این رویداد ملی را بر عهده گرفت.
به گزارش ایلنا، سردار ابراهیم بیانی امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه در جریان برگزاری دهمین کنگره ملی که در استان فارس برگزار شد، افزود: فراخوان شرکت در این کنگره از اواسط آبانماه سال گذشته به جریان افتاد. با توجه به استقبال بیسابقه هنرمندان و علاقهمندان، مهلت ارسال آثار که در ابتدا یک ماه تعیین شده بود، به مدت یک ماه دیگر تمدید گردید تا امکان ارائه آثار باکیفیتتر و فاخرتر فراهم شود.
وی افزود: تاکنون مجموعاً ۹ دوره از کنگرههای ملی شعر ایثار در سطح کشور برگزار شده است که از این میان، تهران میزبان چهار دوره، قزوین میزبان یک دوره و یک دوره نیز به دلیل محدودیتهای ناشی از بیماری کرونا به صورت مجازی برگزار شده است.
وی خاطرنشان کرد: استان فارس و شهر شیراز نیز چهار مرتبه میزبان این کنگره بودهاند و اکنون پنجمین دوره نیز در حال اجراست.
سردار بیانی با اشاره به روند ارزیابی آثار گفت: آثار دریافتی در دبیرخانه، توسط مجموعهای از داوران برجسته در چهار محور مختلف مورد بررسی قرار گرفتند و بر اساس این ارزیابیها، رتبههای اول تا سوم در هر بخش مشخص شدند که امروز در این مراسم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس همچنین درباره زمانبندی برگزاری این مراسم اظهار کرد: برنامهریزی برای برگزاری این همایش از اواخر سال گذشته انجام شده بود، اما به دلیل وقوع جنگ رمضان و شرایط امنیتی حاکم، تصمیم بر آن شد که مراسم در زمان مناسبتری برگزار شود.
وی افزود: پس از آن، تلاش شد تا اوایل سال جاری و همزمان با روز شیراز این رویداد برگزار شود، اما مجدداً به دلیل ملاحظات امنیتی و شرایط خاص، برگزاری آن به تعویق افتاد تا اینکه سرانجام امروز موفق به برگزاری این همایش ارزشمند شدیم.
سردار بیانی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت بزرگداشت یاد شهدا تأکید کرد و گفت: باید یاد و خاطره تمامی شهدا، بهویژه ۲۷۰ شهید جنگ رمضان در استان فارس را گرامی داشت؛ لازم به ذکر است که از این تعداد، ۱۵ نفر از شهدای این ایام متعلق به سایر استانها بودند که پیکرهای مطهرشان برای تشییع و تدفین به زادگاهشان بازگردانده شد.
وی افزود: در روزهای اخیر نیز شاهد تقدیم شدن چند شهید جدید به پیشگاه ایزد منان بودیم که بر اثر حملات ددمنشانه دشمن آمریکایی جان خود را فدا کردند.