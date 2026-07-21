به گزارش ایلنا، احمد جمالدینی در جریان بازدید سخنگوی دولت از بخش‌های مختلف اسکله صیادی و تجاری اداره بندر شهرستان جاسک که در جریان تجاوز اخیر دشمنان آسیب دیده بود، افزود: امروز شاهد هستیم که ایران و به ویژه شهرستان جاسک در خط مقدم تقابل با دشمن متخاصم قرار دارد.

وی به ظرفیت‌های بندری شهرستان جاسک اشاره کرده و ادامه داد: اداره بندر جاسک در شرایط عادی و سخت همواره یکی از ظرفیت‌های مهم کشور در حوزه صادرات و واردات بوده است. امیدواریم با حمایت‌های دولت و همچنین همراهی مردم با مسئولان بتوانیم خسارت‌های وارد شده را جبران کنیم.

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