فرماندار شهرستان جاسک خبر داد:
آسیبدیدگی 100 فروند شناور مردمی در حملات دشمنان به شهرستان جاسک
فرماندار شهرستان جاسک در استان هرمزگان گفت: در حملات اخیر دشمنان متخاصم به کشور و این شهرستان، متأسفانه تعداد 100 فروند شناور متعلق به شهروندان و بخش خصوصی که هیچگونه فعالیت نظامی در این بخش انجام نمیدادند، مورد اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا، احمد جمالدینی در جریان بازدید سخنگوی دولت از بخشهای مختلف اسکله صیادی و تجاری اداره بندر شهرستان جاسک که در جریان تجاوز اخیر دشمنان آسیب دیده بود، افزود: امروز شاهد هستیم که ایران و به ویژه شهرستان جاسک در خط مقدم تقابل با دشمن متخاصم قرار دارد.
وی به ظرفیتهای بندری شهرستان جاسک اشاره کرده و ادامه داد: اداره بندر جاسک در شرایط عادی و سخت همواره یکی از ظرفیتهای مهم کشور در حوزه صادرات و واردات بوده است. امیدواریم با حمایتهای دولت و همچنین همراهی مردم با مسئولان بتوانیم خسارتهای وارد شده را جبران کنیم.