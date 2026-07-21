انتقال سریع مصدوم تصادف ساغند با بالگرد اورژانس یزد
بالگرد اورژانس هوایی استان یزد در اقدامی سریع برای نجات جان یک جوان ۲۰ ساله که بر اثر تصادف موتورسیکلت دچار «مولتیپل تروما» شده بود، به منطقه ساغند اعزام شد.
به گزارش ایلنا از یزد، امروز سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵، بالگرد اورژانس هوایی این استان در پاسخ به درخواست امدادی، به منظور انتقال سریع بیمار به مرکز درمانی، به سمت منطقه ساغند به پرواز درآمد.
بر اساس این گزارش، بیمار مذکور که راکب موتورسیکلت بوده و در اثر تصادف دچار آسیبهای شدید و متعدد بدنی شده بود، پس از تحویل به کادر درمان بالگرد، تحت اقدامات درمانی لازم در طول مسیر قرار گرفت.
گفتی است این بیمار در نهایت برای تکمیل روند درمان و دریافت مراقبتهای تخصصی، توسط بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان شهید رهنمون یزد منتقل شد.
شایان ذکر است، استفاده از اورژانس هوایی در مناطق صعبالعبور یا در شرایطی که زمان طلایی نجات بیمار در اولویت است، نقش حیاتی در کاهش نرخ مرگومیر و بهبود وضعیت بیماران دچار تروما ایفا میکند.