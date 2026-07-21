به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: بنا به تصمیم کارگروه انرژی، با وجود افزایش دمای هوا و موج گرما و با هدف پایداری شبکه انرژی و حفظ سلامت عمومی در استان کرمان، فعالیت کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، مؤسسه‌های دولتی و مراکز آموزشی این استان روز چهارشنبه 31 تیر ماه تعطیل است.

دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان در اطلاعیه خود آورده است: دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز نظامی و انتظامی، نیروهای امدادی، آتش‌نشانی، واحدهای اتفاقات آب، برق و گاز و بخش‌های خدمات ضروری، شعب منتخب بانک‌ها و بیمه‌ها از این تصمیم مستثنی هستند.

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