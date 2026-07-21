به گزارش ایلنا، سعید پورعلی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: برخی از رسانه‌ها و کانال‌های مجازی از ساعتی قبل در خصوص تجاوز دشمن به نقطه‌ای در ارتفاعات خرم‌آباد خبر دادند که باتوجه به بررسی‌های صورت گرفته، این اخبار صحت ندارد.

وی تاکید کرد: بر این اساس صبح یا پیش از ظهر امروز تجاوز به هیچ نقطه‌ای از لرستان صورت نگرفته است و از عموم مردم درخواست می‌شود اخبار حوادث به ویژه جنگ را از منابع معتبر دریافت کنند و از انتشار اخبار غیر موثق پرهیز نمایند.

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